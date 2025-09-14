إسلامي يؤكد على ضرورة سن قانون لحظر الهجوم العسكري على المنشآت النووية

وافادت وکالة مهر للأنباء، ان إسلامي الذی توجه إلى فیینا للمشارکة فی المؤتمر العام التاسع والستین للوکالة الدولیة للطاقة الذریة قال فی تصریح له: "یعتبر المؤتمر السنوی للوکالة أحد أهم المؤتمرات الدولیة الذی یعقد کل عام فی فیینا بحضور مختلف دول العالم، حیث یتم مناقشة مواضیع مختلفة فی جدول أعمال الوکالة فی المؤتمر العام. وبعبارة أفضل، فإن عملیة عقد هذا المؤتمر لا تتوقف أبدًا، ومنذ انعقاد الجلسة الافتتاحیة وتشکیل اللجنة الرئاسیة، یتم وضع المواد والقرارات ضمن الإجراءات والأعمال؛ وتقوم اللجان بتنفیذ الأعمال الخبرائیة."

وأشار إسلامي إلى الهجمات على المنشآت النوویة الإیرانیة قائلاً: "فیما یتعلق بالحادث الذی وقع للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، شهدنا عدم أداء الوکالة المهنى، حیث لم تحدد هذه الهیئة موقفًا ولم تدین هذه الأحداث وتصرفت بشکل محاید للغایة، وبالمعنى الحرفي للکلمة طبقت معیارًا مزدوجًا بجدارة."

وأکد: "على سبیل المثال، یصدر المدیر العام للوکالة بیانات وقرارات بانتظام بشأن وضع محطة زابوروجیا النوویة. ولکن على الرغم من تعرض المنشآت النوویة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، التی تخضع للضمانات والمراقبة المشددة، لهجوم عسکري، لم یتخذوا أی موقف. یمکن اعتبار هذا الأمر مثالاً على رسالة واضحة وإشارة محددة تمامًا، وهی تطبیق معیار مزدوج تجاه هذا الموضوع."

وأکد إسلامی: "یمثل المؤتمر العام للوکالة الدولیة للطاقة الذریة هذا العام فرصة ثمینة جدًا یجب أن نحضرها ونعبر عن مواقف بلدنا ونتعامل مع هذا النوع من المعاییر المزدوجة أکثر من ذی قبل."

وتابع رئیس منظمة الطاقة الذریة الإیرانیة: "لهذا السبب، تم إعداد قرار مقترح ووضعه على جدول أعمال المؤتمر العام، وسیکون من الطبیعی ألا یروق للدول المعادیة، بل اتخذوا مواقف حادة جدًا ضده. بالنسبة لنا، فإن قیمة تقدیم هذا القرار أعلى بکثیر من اعتماده لأن محتوى هذا القرار متاح لجمیع الدول الأعضاء ومسجل فی الأمانة العامة. من المهم جدًا التعبیر عن هذا الأمر وأن مثل هذا القانون یجب أن یمنع الهجوم العسکری على المنشآت النوویة، وحتى إذا لم یتم اعتماد هذا القرار، فإنه یظهر أن میثاق الأمم المتحدة قد تضرر بالمعنى الحرفی للکلمة."

وأکد إسلامی: "الهجوم الأخیر على الأراضی الإیرانیة لم یضر فقط بالصناعة النوویة، بل أضر بمیثاق الأمم المتحدة."

وأوضح: "بالمتابعات التی قمنا بها حتى الآن، قبلت الدول المتوافقة مع الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة أیضًا ذلک، وإذا تم وضع هذا القرار على جدول الأعمال وتمت متابعته حتى النهایة ولم یتم حتى التصویت علیه، فإنه لا یزال یعتبر إجراءًا إیجابیًا لنا."

واختتم رئیس منظمة الطاقة الذریة الإیرانیة قائلاً: "تم التنسیق مع بعض الدول وکانوا مهتمین بهذا الأمر، وأیضًا خلال فترة انعقاد المؤتمر سنشهد محادثات لتوسیع التعاون."

یذکر أن المؤتمر العام التاسع والستین للوکالة الدولیة للطاقة الذریة سیعقد فی فیینا خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الحالی.