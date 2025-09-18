تجهيز مستشفى "فيروزغر" بروبوت جراحي لعلاج الصرع

أعلن نادر توكلي، رئيس جامعة العلوم الطبية في إيران، أن جراحة الصرع منخفضة التدخل أُجريت لأول مرة في البلاد بمستشفى فيروزغر، مشيراً إلى أن هذه الخدمة ستكتمل قريباً باستخدام روبوت جراحي يُمكّن من علاج حالات الصرع المقاومة للعلاج بدقة عالية وبنسبة نجاح مرتفعة.