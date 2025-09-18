تجهيز مستشفى "فيروزغر" بروبوت جراحي لعلاج الصرع

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن نادر توكلي، رئيس جامعة العلوم الطبية في إيران، أن جراحة الصرع منخفضة التدخل أُجريت لأول مرة في البلاد بمستشفى فيروزغر، مشيراً إلى أن هذه الخدمة ستكتمل قريباً باستخدام روبوت جراحي يُمكّن من علاج حالات الصرع المقاومة للعلاج بدقة عالية وبنسبة نجاح مرتفعة، خاصة للمرضى الذين كان يتم إرسالهم عادة إلى الخارج.
وأوضح أن المستشفى، بعد تطوير وتجديد أقسامه المختلفة، أضاف نحو 80 سريراً جديداً، ليصل إجمالي عدد الأسرة الفعّالة إلى 760 سريراً.
وأضاف أن العديد من خدمات المستشفى تُقدَّم على شكل إقامة قصيرة، بحيث يُمكن إخراج المرضى خلال أقل من ست ساعات بعد إجراء العملية أو العلاج، وهو ما يُطبق بشكل واسع في أقسام مثل أمراض الجهاز الهضمي وتصوير الأوعية الدموية، ما يتيح تغطية عدد كبير من المرضى.
وأشار توكلي إلى أن المستشفى مزود بأجهزة متطورة تشمل أجهزة تسجيل النشاط الدماغي على مدار 24 ساعة، والتي تساعد على تشخيص اضطرابات الدماغ وتوفير خيارات العلاج الدوائي أو الجراحة منخفضة التدخل للمرضى.
واختتم رئيس الجامعة بالإشارة إلى بدء العام الدراسي الجديد، مؤكداً جاهزية الجامعة لاستقبال نحو 1600 إلى 1800 طالب سنوياً، مع حضور كثيف للطلبة الجدد.
