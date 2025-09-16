قائد الثورة للمنتخب الايراني للمصارعة الحرة: أشكركم على الجهود الرئعة والسلوك الجدير بالاعجاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقب فوز المنتخب الوطني للمصارعة الحرة ببطولة العالم 2025، أشاد آية الله خامنئي، في رسالة، بالجهود الرائعة والسلوك النبيل لأبطال بلادنا في المصارعة الحرة.

وجاء في رسالة قائد الثورة:

بسم الله الرحمن الرحيم

أشكر فريق المصارعة الحرة على فوزه العالمي، لما أظهره من جهد مدهش وسلوك جدير بالإعجاب، إن مزيج القوة والمعنوية هو ما يصنع القيم الرفيعة، أحسنتم أيها الأبطال!

السيد علي خامنئي

وتوج المنتخب الوطني للمصارعة الحرة لجمهورية إيران الإسلامية بطلاً لبطولة العالم للمصارعة بعد ١٢ عامًا، محققًا بذلك اللقب السادس لإيران في تاريخ هذه المسابقات.