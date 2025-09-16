عارف: باکستان دعمت إیران بصوت واحد خلال حرب الـ 12 یوما

وافادت وکالة مهر للأنباء، ان عارف صرح خلال لقاء "جام کمال خان" وزیر تجارة باکستان، مرحباً به لحضوره في إیران : ان العلاقات القدیمة والقواسم التاریخیة والثقافیة والدینیة المشترکة للبلدین مهّدت الأرضیة لنمو ورفعة التعاون فی المجالات المختلفة.

وقدم عارف الشکر على حسن ضیافة حکومة وشعب باکستان خلال زیارة المسؤولین الایرانیین الى باکستان خاصة زیارة الرئیس بزشکیان الأخیرة قائلاً: هذا الاستقبال من قبل الشعب حدد مهمة الحکومتین وأعطى کلا الحکومتین الرسالة بأن مستوى علاقات البلدین یجب أن یکون فوق المستوى الحالی. إیران لدیها استعداد کامل لرفع مستوى التعاون فی جمیع المجالات بما فیها الاقتصادیة، التجاریة، العلمیة، الثقافیة وجمیع المجالات التي تهم الطرفین.

کما شکر عارف مواقف الحکومة، والشعب، والنخب وسیاسیی باکستان فی دعم ایران خلال الحرب المفروضة لمدة 12 یوماً، قائلا: خلال أیام الحرب سُمع صوت واحد من باکستان وکان ذلک الصوت هو دعم إیران وإدانة العدوان الصهیونی. ان إیران وباکستان یتفقان فی الرأی حول القضایا السیاسیة، الإقلیمیة والدولیة وإذا وجد اختلاف بسیط فإنه قابل للحل عبر المفاوضات، فالبلدان لدیهما مواقف مشترکة حول موضوع فلسطین وأدانا الهجمات الوحشیة للکیان الصهیوني على الشعب الفلسطیني.

عارف، أکد على أنه لم یکن هناك أی عذر للهجوم على قطر، وأشار قائلاً: إذا کانت الدول الإسلامیة متضامنة مع بعضها البعض، لما سمح للکیان الصهیوني بمهاجمة الشعب الفلسطینی بهذا الشکل. ان عدم وحدة الدول الإسلامیة مهّد الأرضیة للعدوان الصهیونی والداعمین لهم، لذا من الضروری أن تتحد الأمة الإسلامیة وتؤکد على الوحدة والتضامن ومنع العدوان الصهیوني.

کما قال عارف إن التعاون الإقلیمي لإیران وباکستان یجب أن یُعزز فی إطار منظمات مثل شانغهای وإیکو التی کلا البلدین عضوین فیها، موضحا : ان إیران تعلن استعدادها للتعاون المشترك فی مجال التقنیات المتقدمة بما فیها الذکاء الاصطناعي والکم التی تلعب دوراً مهماً لرفاهیة الشعب. نحن مستعدون لنقل تجاربنا فی هذا المجال إلى باکستان.

عارف، اشار ایضا إلى دور السیاحة فی تطویر علاقات البلدین، مؤکدا: یجب أن یَرتفع مستوى التبادلات الاقتصادیة للبلدین عن الوضع الحالي. جزء من هذه التبادلات یمکن أن یتم عبر المقایضة.

کما نوه ایضا إلى ضرورة تفعیل اللجنة الاقتصادیة المشترکة للبلدین، قائلا : تفعیل هذه اللجنة یمکنه تسهیل تحقیق الأهداف الاقتصادیة للبلدین. أیضاً تفعیل اللجنة الاقتصادیة المشترکة لإیران وباکستان یمکنه رفع بعض المعوقات التجاریة ورفع مستوى التبادلات التجاریة.

عارف، اشار ایضا الى إعادة النظر فی التعریفات الجمرکیة معتبرا انها ستساعد فی تسهیل العلاقات التجاریة للبلدین، مضیفا: البلدان لدیهما اتفاقیات حول الأسواق الحدودیة ویجب تنفیذ هذه الاتفاقیات.

عارف أکد على تسریع استیراد البضائع من باکستان کما قدم التعازی بوفاة جمع من المواطنین الباکستانیین فی حادثة الفیضانات الأخیرة فی ذلك البلد.

شکر إیران على وساطتها بین باکستان والهند

بدوره قدم جام کمال خان وزیر التجارة الباکستانی الشکر للجانب الایرانی على حسن الضیافة خلال هذه الزیارة، قائلا: نعزی باستشهاد مجموعة من القادة والمواطنین الإیرانیین فی حرب الـ 12 یوماً التی شنها الکیان الصهیونی. واضاف : نحن أعلنا مواقفنا حول هذه الحرب وقمنا بادانة العدوان الصهیوني.

کما شکر إیران على وساطتها بین باکستان والهند، قائلا: فی إیران کان لدینا مفاوضات جیدة جداً مع وزیرة الطرق والتنمیة الحضریة ونحن نعتقد أن اللجنة الاقتصادیة المشترکة للبلدین یجب أن تُفعّل. کما نؤمن بأن عقد المؤتمر الاقتصادی فی إیران الذی عُقِد بحضور أکثر من 500 فاعل من القطاع الخاص، یمهد الطریق لتطویر التعاون الاقتصادي للبلدین.

واشار وزیر التجارة الباکستانی، إلى ترحیب الشعب والوسط التجاری الباکستاني بزیارة الرئیس بزشکیان إلى باکستان قائلا: توجد طاقات کثیرة فی البلدین لرفع مستوى التبادلات الاقتصادیة ویجب أن تَرتقی هذه العلاقات.

کما نوه ایضا إلى العلاقات الوثیقة بین شعبي إیران وباکستان، مصرحا: الرعایا الباکستانیون المقیمون في إیران یمثلون طاقة جیدة لتعزیز علاقات البلدین.

وفی الختام اشار وزیر التجارة الباکستاني إلى أهمیة موضوع الأمن الغذائی، وطالب بمزید من التعاون بین البلدین فی هذا المجال.