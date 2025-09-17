عراقجي: على الترويكا الأوروبية تبني نهجا مسؤولا ومستقلا

وافادت وكالة مهر للانباء، ان سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، اجروا محادثات اليوم في اتصال هاتفي مشترك حول الملف النووي ورفع العقوبات الجائرة ضد إيران.وخلال المكالمة، وصف عراقجي إجراء دول الترويكا الأوروبية لإعادة العقوبات الملغاة لمجلس الأمن بأنه يفتقر إلى أي مبرر قانوني أو منطقي، مشيرًا إلى التفاهم المبرم بين إيران والوكالة الدولية، قائلاً: "حان الآن دور الأطراف المقابلة لاستخدام هذه الفرصة لاستمرار المسار الدبلوماسي ومنع أزمة يمكن تجنبها".

و أشار وزير الخارجية الإيراني، إلى الموقف المبدئي لإيران بأهمية الحفاظ على اجواء الحوار والدبلوماسية لمنع تصاعد التوترات، ووصف إجراء الدول الأوروبية الثلاث لإعادة العقوبات الملغاة لمجلس الأمن بأنه يفتقر إلى أي مبرر قانوني أو منطقي، مؤكدًا: "دخلت جمهورية إيران الإسلامية الحوار مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطريقة مسؤولة ووضعت منهجية واضحة حول كيفية الوفاء بالتزامات الضمانات الإيرانية في الوضع الجديد، والتي يجب على جميع الأطراف إدراك أهميتها وقيمتها".

وأضاف: "حان الآن دور الأطراف المقابلة لاستخدام هذه الفرصة لاستمرار المسار الدبلوماسي ومنع أزمة يمكن تجنبها وإظهار جديتها وإيمانها بالدبلوماسية".

وشدد عراقجي على أن إيران مستعدة للوصول إلى حل عادل ومتوازن يضمن المصالح المتبادلة؛ وان تحقيق مثل هذا الهدف يتطلب نهجًا مسؤولًا ومستقلًا من دول الترويكا الأوروبية والامتناع عن التأثر من قبل أطراف لا تقيم أي قيمة للدبلوماسية ومبادئ وقواعد القانون الدولي.

وخلال هذا الحوار الهاتفي، تم تبادل وجهات النظر والمقترحات المتبادلة لاستمرار الدبلوماسية.