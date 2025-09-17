  1. الدولية
١٧‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٥:٤٧ م

الترويكا الأوروبية تتجاهل التعاون الاخير بين إيران والوكالة وتجدد التهديد بفرض العقوبات

اشارت وزارة الخارجية الالمانية إلى المحادثة الهاتفية المشتركة لوزراء دول الترويكا الأوروبية مع وزير الخارجية الايراني معلنة أن الأوروبيين مستعدين لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علقت الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء من خلال نشر رسالة على الشبكة الاجتماعية إكس على اتصال دبلوماسيين كبار من إيران والدول الأوروبية.

وادعت برلين في هذه الرسالة: "اليوم، بدأ وزراء خارجية ترويكا الاتحاد الأوروبي والمسؤول عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي اتصالاً بنظيرهم الإيراني لمواصلة الجهود الدبلوماسية. وأكدوا أن إيران لم تتخذ بعد الإجراءات المعقولة والضرورية لتمديد القرار 2231".

وزارة الخارجية الألمانية، ودون الاخد بعين الاعتبار لتعاون إيران الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجهود الدبلوماسية المستمرة لإيران، هددت طهران بإعادة فرض العقوبات.

وادعت ألمانيا في هذا الصدد: "يجب على إيران استئناف المفاوضات، والسماح بتفتيش المواقع الحساسة، ومعالجة مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب. وأكدت الترويكا الأوروبية على إلحاح وعزمها المضي قدماً في إعادة فرض العقوبات دون إجراءات محددة في الأيام المقبلة".

وفي وقت سابق من اليوم قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي رداً على سؤال مراسل فارس إن وزير الخارجية الإيراني وثلاثة وزراء أوروبيين (ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا) والمسؤول عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي من المقرر أن يجروا محادثة هاتفية مشتركة عصر اليوم استمراراً للاتصالات السابقة.

ورداً على سؤال حول التوقعات من هذه الاتصالات، قال: "من الطبيعي أن يقابل النهج الإيجابي والحسن النية من الجانب الإيراني برد مماثل ومتبادل من الأطراف الأوروبية. لقد أظهرنا أننا لا نتهرب من الدبلوماسية ونستخدم كل فرصة لتأمين مصالح الشعب الإيراني. الآن حان دور الأطراف المقابلة".

