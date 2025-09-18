  1. إيران
عارف يراس اجتماعا لمجلس الوزراء لبحث الخطة التنموية السابعة

عقد مجلس الوزراء اجتماعا فوق العادة تراسه النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف.

أفادت وكالة مهر للأنباء وقد عقد الاجتماع الـ 111 اليوم الخميس بشكل فوق العادة برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف.

وتم في الاجتماع البت في عدد من الأنظمة الداخلية المتبقية للخطة التنموية السابعة للبلاد والمصادقة عليها.

