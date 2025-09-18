عارف يراس اجتماعا لمجلس الوزراء لبحث الخطة التنموية السابعة

أفادت وكالة مهر للأنباء وقد عقد الاجتماع الـ 111 اليوم الخميس بشكل فوق العادة برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف.

وتم في الاجتماع البت في عدد من الأنظمة الداخلية المتبقية للخطة التنموية السابعة للبلاد والمصادقة عليها.

/انتهى/