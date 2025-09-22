عارف: سنرد بقوة على العدو .. وضعنا البرامج اللازمة لمواجهة العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، في إشارة إلى جهود الدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي، خلال اجتماع المجلس الاقتصادي: لقد نجحت أمتنا وحكوماتنا في مواجهة العقوبات الغربية القاسية، وبالطبع لانرغب في إعادة فرض العقوبات، ونأمل أن تتحلى الدول الأوروبية ببعض الحكمة على الأقل وتتعلم من تجربة مواجهة نظامنا وشعبنا.

أشار إلى أن الحكومة لديها خطة لظروف محددة، وأن الحوكمة قد وُضعت لظروف محددة، وقال: لسنا مستعدين لخوض الحرب وإعادة فرض العقوبات، وإذا طُبقت آلية الزناد، فقد وُضعت توقعات اقتصادية.

وأشار النائب الأول للرئيس إلى أن ألمانيا كانت مورد الأسلحة لصدام خلال الحرب المفروضة التي استمرت ثماني سنوات، كما لعبت بريطانيا وفرنسا دورًا في تسليح عدو إيران، ولكن ماذا حققوا؟ لقد دعموا نظام صدام لمدة ثماني سنوات وشهدوا نتائجه. إنهم لا يريدون الاستفادة لهذه التجربة الآن والعودة إلى مسار لا يعود عليهم بالنفع.

وأكد أن النظام والحكومة والشعب على أهبة الاستعداد لخطة الدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن. وقد وضعت الحكومة الرابعة عشرة خططًا للظروف الخاصة منذ بدء أنشطتها. بالطبع، أساسنا هو أن تُدار البلاد في ظل ظروف طبيعية، ولكن بالإضافة إلى هذه الظروف الطبيعية، لدينا أيضًا خططٌ للظروف الخاصة، لا سيما في المجال الاقتصادي، والتي تضمنت توفير سبل العيش وتقديم حزمٍ خاصة، بالإضافة إلى آليات إدارة وحوكمة للظروف الخاصة، ومن الأمثلة على ذلك ما شهدناه خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا.

وأضاف عارف: نحن مستعدون لمواجهة أي سلوكٍ ظالم ضد شعبنا وبلادنا. لسنا دعاة حرب، ولكن أدنى خطوة من العدو ستُقابل بردٍّ قوي وحازم.

وفي إشارةٍ إلى حشد وسائل الإعلام الغربية لتدمير اللحمة الوطنية في إيران، قال النائب الأول للرئيس: "تحاول هذه وسائل الإعلام النيل من سر نجاحنا، وهو حضور الشعب واللحمة الوطنية، لكن الشعب أثبت حرصه على الثورة الإسلامية وبلاده وحفاظه على لحمته الوطنية. في المقابل، من واجبنا إدارة الرأي العام بتعبيرٍ صادقٍ وأداءٍ خاص".

وتابع: "نحن اليوم بحاجة إلى الوحدة والتماسك الوطنيين، لأن التماسك أساس كل إنجاز ونجاح في مواجهة العدو. يجب أن نسعى جاهدين لتجنب تعكير صفو المجتمع بتجنب إثارة قضايا غير ضرورية تُضعف التماسك الوطني. فالشعب ينتظر ذلك من السلطات. كما يجب أن نساهم في تعزيز التماسك والوحدة الوطنية وسلام المجتمع. يجب أن نفكر في الشعب أكثر من ذي قبل، لأن الشعب يعاني من مشاكل اقتصادية".

وأكد عارف أن العقوبات لم تكن عديمة الجدوى، وأضاف: "فرض العدو عقوبات على بلدنا لإجبارنا على مفاوضات مُذلة والاستسلام، ولكن عندما رأوا أن موقف إيران في المفاوضات موثوق، فرضوا الحرب في خضمها. فهمنا للحضارة والدول الغربية ليس استثناءً".

وأكد النائب الأول للرئيس أنه "في ظل هذه الظروف، يجب علينا إبقاء الشعب حاضرًا في الساحة والاستجابة لمطالبه"، وقال: "الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد في حالة جيدة جدًا، ولسنا قلقين بشأن هذا الأمر. احتياطيات السلع الأساسية ستكفي حتى العام المقبل، وحتى السلع غير الأساسية تم تخزينها".

وتابع: لانرغب للحرب والعقوبات، بل نتحدث بدعم من الشعب الذي يُسهم وجوده دائمًا في حل المشكلات. أي عقوبات من مجلس الأمن كانت أشد وأقسى من العقوبات الأمريكية؟ أسوأ العقوبات فرضتها الولايات المتحدة، لكننا نواصل طريقنا بثبات وسنواصل.

/انتهى/