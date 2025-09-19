وزيرا خارجية ايران وكوريا الجنوبية يتباحثان بشأن التصويت على مشروع قرار رفع العقوبات عن إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اتصال هاتفي مع وزير خارجية كوريا الجنوبية، هنأ وزير الخارجية الإيراني، تشو هيون، على تعيينه وزيرًا للخارجية، وأكد استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع التعاون في جميع المجالات.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول التصويت المزمع في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الذي اقترحته سيول لرفع العقوبات عن إيران.

وأكد عراقجي، في معرض إشارته إلى الطابع السلمي البحت للبرنامج النووي الإيراني، أن إيران تعتبر الدبلوماسية دائمًا الحل الوحيد لتسوية القضايا الدولية، بما في ذلك برنامجها النووي، وهي مستعدة لأي حل عادل ومتوازن يضمن المصالح المشتركة.

وقال إنه من المتوقع من كوريا الجنوبية، بصفتها الرئيس الدوري لمجلس الأمن، ودورها الرئيسي هو الحفاظ على السلام، أن تمنع الاتجاهات التي تؤدي إلى زيادة التوتر، وأن تمهد الطريق للدبلوماسية.

وأكد وزير خارجية كوريا الجنوبية، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن في سبتمبر/أيلول، التزام بلاده بإجراءات قرارات مجلس الأمن، وأعرب عن أمله في أن تواصل جميع الأطراف جهودها لإيجاد حل دبلوماسي.

وفي الختام، اتفق الجانبان على استغلال فرصة انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد اجتماع ثنائي وإجراء مزيد من المشاورات.

