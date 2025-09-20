منتخب إيران لكرة الصالات يحقق فوزا عريضا على بنغلاديش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدّم تلامذة شمسائي، الذين خاضوا مباراتهم الأولى ضمن تصفيات كأس آسيا ضد منتخب بنغلاديش على ملعب سوبا الداخلي في كوانتان، أداءً مميزًا، مسجلين ١٢ هدفًا.

بدأت إيران المباراة بتشكيلة أساسية من مهدي رستمي ها، وأمير حسين غلامي، ومحمد حسين بازيار، وحسين طيبي، ومهدي كريمي. ورغم هزّهم لقائم مرمى الخصم وشنهم العديد من الهجمات، انتظروا قرابة ٨ دقائق ليسجلوا الهدف الأول حتى افتتح حسين سبزي، اللاعب رقم ٤، مرمى بنغلاديش بتسديدة دقيقة لا تصد، ممهدًا الطريق لمزيد من الأهداف.

سجّل حسين طيبي (هدفان)، ومحمد حسين بازيار، ومسعود يوسف، وبهروز عظيمي خمسة أهداف أخرى، لينهي منتخب إيران الشوط الأول بنتيجة ٦-٠.

بدأ الشوط الثاني من المباراة، الذي شهد العديد من التبديلات، بهدفٍ سجله محمد حسين بازيار، وتوالت الاهداف على المرمى. ثم سجل علي خليلوند وحارس المرمى الإيراني سعيد مؤمني هدفين لإيران.

سجل حسين طيبي ومهدي كريمي وأمير حسين غلامي أهداف إيران، ليفوز منتخب إيران على خصمه الأول بنتيجة ١٢-٠.

سيواجه المنتخب الوطني لكرة الصالات منتخب الإمارات العربية يوم الاثنين الساعة ١١:٣٠ صباحًا في مجمع سوبا الرياضي الداخلي.

