صالحي أميري: نسعى لجعل الصين الشريك الأول لإيران في السياحة

أفادت وكالة مهر للأنباء، جاء ذلك خلال الاجتماع الواحد والعشرين للمجلس الاستراتيجي لوزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية، الذي عُقد في قاعة فجر بالوزارة.
وأوضح الوزير أن 160 مليون سائح صيني يسافرون سنوياً إلى دول العالم، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 200 مليون بحلول عام 2030، مشدداً على ضرورة أن تحصل إيران على حصتها من هذا السوق السياحي الضخم.
وأشار صالحی أميري إلى أن الحكومة تعمل على جذب السياح الأجانب للحفاظ على نحو 1.6 مليون وظيفة في القطاع السياحي، بالإضافة إلى استمرار تشغيل 22 ألف منشأة إقامة، و6 آلاف وكالة سفر، و15 ألف مرشد سياحي، و3 آلاف موقع سياحة بيئية.
وحدد الوزير الأولويات السياحية الإيرانية بالتركيز على آسيا الوسطى، منطقة القوقاز، ودول الخليج المجاورة بما فيها العراق، مع التوجه لاحقاً نحو الدول الإسلامية الكبرى مثل مصر وإندونيسيا.
وأكد صالحی أميري أن عدد السياح الأجانب إلى إيران بلغ 6.2 مليون عام 2023، وارتفع إلى 7.399 مليون عام 2024، معتبراً أن النمو المخطط له لهذا العام كان بنسبة 25%، لكنه شهد انخفاضاً مؤقتاً خلال حزيران وتموز نتيجة العدوان الذي استمر 12 يوماً، مشيراً إلى أن الوضع الآن في طور التعافي.
وأضاف أن خطة التنمية السابعة تحدد هدفاً باستقبال 15 مليون سائح أجنبي، ويتطلب ذلك نمواً سنوياً بنسبة 19.5% في جذب السياح، مشيراً إلى أن الاجتماعات الاستراتيجية تركز على تحديد التحديات وسبل تجاوزها، وقد طلبت الوزارة من المركز البحثي للبرلمان تقديم حلول للخروج من ركود السياحة بعد الحرب .
/انتهى/
تعليقك