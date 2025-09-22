صالحي أميري: نسعى لجعل الصين الشريك الأول لإيران في السياحة

أكّد سيدرضا صالحی أميري، وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيرانية، أن الصين تمثل بالفعل الشريك الأول لإيران في التجارة، وأن بلاده تطمح لأن تكون الصين أيضاً الشريك الأول في قطاع السياحة، مشيراً إلى أن مفاوضات ثنائية بين البلدين ستعقد قريباً لتحقيق هذا الهدف.