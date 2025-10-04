لاصحة للشائعات عن إلغاء شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى إيران بعد تفعيل آلية الزناد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في الآونة الأخيرة، انتشرت شائعات تفيد بأن قطاع الطيران الإيراني واجه قيودًا بعد تفعيل آلية الزناد والقيود النقدية والمصرفية الدولية، وأن بعض شركات الطيران الأجنبية ألغت أو تخطط لإلغاء رحلاتها إلى إيران.

تظهر مراجعة لمعلومات الرحلات الجوية في مدينة مطار الإمام الخميني أن هذا الخبر كاذب، والغرض من نشره هو إثارة القلق والتوتر لدى الرأي العام.

وفي هذا الصدد، نفى سعيد جلندري، الرئيس التنفيذي لمدينة مطار الإمام الخميني، شائعة إلغاء بعض شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى إيران بعد تفعيل آلية الزناد، في مقابلة مع مراسل وكالة مهر، قائلاً: "لم نتلقَّ أي إخطار رسمي حتى الآن، وجميع الرحلات تسير كما هو مقرر".

وأضاف: "لم يطرأ أي تغيير على جدول الرحلات، ولا تزال الرحلات تسير دون إلغاءات ووفقًا للجدول الزمني المحدد".

مشاكل لوفتهانزا تتعلق ببلدها، وليس بإيران

صرح نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية، في إشارة إلى وضع رحلات لوفتهانزا بعد حرب الـ 12 يومًا في إيران: "تواجه لوفتهانزا أيضًا مشاكل في بلدها. بمعنى آخر، إذا هبت رياح خفيفة، يخشى الطيارون ويلغون رحلاتهم. معظم مشاكل الشركة تتعلق ببلدها ولا علاقة لها بإيران. لم تؤثر على عملياتنا الجوية".

واختتم جلندري مؤكدًا: "وفقًا للجدول الزمني، تعمل جميع الرحلات من وإلى مطار الإمام الخميني دون أي قيود".

