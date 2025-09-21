بزشكيان: الدول التي لم تلتزم بتعهداتها، تتهم إيران بعدم الامتثال للاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني مسعود بزشكيان في مقابلة مع قناة CCTV الصينية: "نتوقع أن يُطبّق الاتفاق الاستراتيجي بين ايران والصين، الذي يمتد لـ 25 عامًا، والذي صيغ سابقًا، بالكامل".

واشار بزشكيان الى عدم التزام الولايات المتحدة والدول الاوروبية بتعهداتها في الاتفاق النووي وقال: "اليوم، الدول التي لم تلتزم بالتزاماتها، تتهم إيران بعدم الامتثال للاتفاق النووي".

وفي اشارة الى تعاون ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "لا نية لدينا للعمل خارج إطار وكالة الطاقة الذرية".

وبشأن ضرورة اتحاد الدول امام الاحادية القبية في العالم قال الرئيس الايراني: "إذا لم تتحد الدول الداعمة للتعددية، فسيتغلب عليها مؤسسو الأحادية".

وتابع بزشكيان: "توجد اليوم مقاربات حكيمة تجاه دول العالم، وهذا ما خلق ازدواجية في المعايير".

ولفت الى الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال الاسرائيلي في غزة وقال: "ينتهك الكيان الصهيوني كل قانون ويتخذ كل إجراء، لكن لا أحد يوقفه".

