اللواء موسوي: سنردُّ على تهديدات العدو بردّ يفوق التصور

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء موسوي، إنّ العدو فشل خلال حرب الـ12 يوماً أمام القوة العسكرية والدفاعية المحلية، والقدرات الإقليمية، والردّ القاطع والمتناسب للقوات المسلحة الإيرانية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأضاف موسوي أن إيران لن تظل مكتوفة الأيدي؛ بل ستحوّل كل تهديد إلى فرصة لعرض قدرتها الوطنية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكد أن تطوير تكنولوجيات دفاعية متقدّمة ورفع قدرة الردع والاستعداد لمواجهة «الحروب المختلطة» وخصوصاً الحرب المعرفية التي يشنّها العدو، يجب أن تكونا على رأس جدول الأعمال.

وخاطب موسوي "الأمّة الإيرانية الشريفة والباسلة" مطمئناً إياها بأنّ القوات المسلحة، معتمدَةً على مفاجآتها الاستراتيجية، جاهزة لمواجهة أي اعتداء من المستبدين والطغاة بردّ عاجل وحاسم يجعل المعتدي نادماً، وبأداء يفوق كل تصور.

