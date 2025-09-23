إحباط تهريب 21 مليون لتر من الوقود وضبط 3 آلاف متهم في عمليات مرزبانية واسعة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أوضح العميد أحمدعلي غودرزي خلال تفقده الحدود البرية والبحرية في محافظة هرمزكان أن "تنفيذ الخطط الاستباقية لمكافحة تهريب المشتقات النفطية، إلى جانب الدوريات الاستخباراتية المكثفة والانتشار الميداني، مكّن حرس الحدود من تفكيك شبكات ضخمة لتهريب الوقود خلال نصف العام الجاري".

وأضاف أن "حرس الحدود تمكنوا، بفضل الجهوزية واليقظة، من ضبط أكثر من 21 مليون لتر من المشتقات النفطية، معظمها عبر البحر، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 73% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

كما أشار إلى إلقاء القبض على نحو 3 آلاف متهم وحجز سفن وآليات نقل مرتبطة بالعمليات، موضحاً أن "أكثر من 3420 ملفاً قضائياً بهذا الشأن أُحيل إلى الجهات المختصة".

وقدّر خبراء القيمة المالية للمحروقات المصادَرة بنحو 805 مليارات تومان، مؤكداً أن قوات حرس الحدود "ستواصل، بالاعتماد على الله تعالى والجاهزية العملياتية والقتالية، التصدي الحازم لأي تجاوز حدودي أو عمليات تهريب وقود".

