الحرس الثوري يوضح سبب الأصوات التي سمعت ليلاً في مشهد

أفادت وكالة مهر للأنباء، وجاء في البيان أنّ مشهد تستعد هذه الأيام لاحتضان واحد من أضخم الفعاليات الثقافية والعروض القتالية في البلاد، التي تستعيد ذكريات سنوات الملحمة والتضحية لأبناء هذا الوطن.

وأوضح البيان أنّه ابتداءً من الثاني من مهر (24 أيلول) ولمدة عشرة ليالٍ، ستُسمع أصوات انفجارات في جنوب مشهد، ولا سيما في محيط "بلفار نماز" و"الطريق السريع الشهيد سليماني"، حيث يُقام العرض في مجمع "آيه‌ها" الثقافي.

ودعا حرس الإمام الرضا (ع) أهالي مشهد والمهتمين إلى حضور هذه العروض، مشيراً إلى أنّ تذاكر الدخول مجانية ويمكن الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني: shahid.ir.

