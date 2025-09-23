  1. إيران
٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٤:٣١ م

الحرس الثوري يوضح سبب الأصوات التي سمعت ليلاً في مشهد

أصدرت العلاقات العامة لـ حرس الإمام الرضا (ع) بياناً أوضحت فيه أنّ الأصوات والانفجارات التي سُمعت في مدينة مشهد خلال الأيام الماضية تعود إلى التحضيرات والعروض الميدانية الخاصة بـ مؤتمر تكريم 18 ألف شهيد من محافظة خراسان الرضوية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وجاء في البيان أنّ مشهد تستعد هذه الأيام لاحتضان واحد من أضخم الفعاليات الثقافية والعروض القتالية في البلاد، التي تستعيد ذكريات سنوات الملحمة والتضحية لأبناء هذا الوطن.

وأوضح البيان أنّه ابتداءً من الثاني من مهر (24 أيلول) ولمدة عشرة ليالٍ، ستُسمع أصوات انفجارات في جنوب مشهد، ولا سيما في محيط "بلفار نماز" و"الطريق السريع الشهيد سليماني"، حيث يُقام العرض في مجمع "آيه‌ها" الثقافي.

ودعا حرس الإمام الرضا (ع) أهالي مشهد والمهتمين إلى حضور هذه العروض، مشيراً إلى أنّ تذاكر الدخول مجانية ويمكن الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني: shahid.ir.
رمز الخبر 1963014
یاسر المصری

