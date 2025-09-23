إعادة افتتاح قصر غلستان بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلنت إدارة المجمع التاريخي أن عملية إعادة الافتتاح ستكون تدريجية، حيث سيُتاح للزوار في المرحلة الأولى زيارة تخت مرمر، عمارة بادغیر، قاعة الصور (عکسخانه)، الطابق الأول من شمس‌العماره، خلوت کریم‌خانی، وحدائق القصر.

/انتهى/