٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٤:٢٩ م

إعادة افتتاح قصر غلستان بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق

أُعيد اليوم (23 أيلول) افتتاح قصر غلستان التاريخي في طهران، بعد نحو ثلاثة أشهر من الإغلاق الذي تلا العدوان الأخير الذي استمر 12 يوماً.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلنت إدارة المجمع التاريخي أن عملية إعادة الافتتاح ستكون تدريجية، حيث سيُتاح للزوار في المرحلة الأولى زيارة تخت مرمر، عمارة بادغیر، قاعة الصور (عکسخانه)، الطابق الأول من شمس‌العماره، خلوت کریم‌خانی، وحدائق القصر.

یاسر المصری

You are replying to: .
