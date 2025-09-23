إعادة افتتاح قصر غلستان بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلنت إدارة المجمع التاريخي أن عملية إعادة الافتتاح ستكون تدريجية، حيث سيُتاح للزوار في المرحلة الأولى زيارة تخت مرمر، عمارة بادغیر، قاعة الصور (عکسخانه)، الطابق الأول من شمسالعماره، خلوت کریمخانی، وحدائق القصر.
أُعيد اليوم (23 أيلول) افتتاح قصر غلستان التاريخي في طهران، بعد نحو ثلاثة أشهر من الإغلاق الذي تلا العدوان الأخير الذي استمر 12 يوماً.
