أحكام بالإعدام والسجن بحق مشتبه بهم في شبكة تجسس مرتبطة بالموساد ومنظمة المنافقين في كرج

أفادت وكالة مهر لأنباء، يتعلق الحكم بشبكة تجسس مكونة من رجلين يقيمان في كرج وزوجين يقيمان في أصفهان، اتصلوا بالمنافقين وضباط من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي والموساد عبر الفضاء الإلكتروني وسافروا إلى إحدى الدول المجاورة من الغرب، وأصبحوا أعضاء في الشبكة.

وقد تلقّوا تدريباتٍ متنوعة، شملت كيفية إنشاء اتصالات آمنة والعمل في الفضاء الإلكتروني، وتوجيه المواقع الحساسة وتحديد إحداثياتها وإرسالها بدقة، وكيفية صنع المقذوفات المتفجرة وقاذفاتها ومصادر إطلاقها. ونفّذوا عملياتٍ مثل إشعال النار في عددٍ من الأماكن العسكرية والعامة وإرسال لقطات مصورة، وقد تلقّوا أموالًا بالعملات المشفرة.

وفي حين كان بعض أعضاءها تحت السيطرة الأمنية والمراقبة، تلقت هذه الشبكة مهمة جديدة في مايو/أيار من هذا العام بمهاجمة مركز عسكري في طهران. فبعد تصنيع المقذوفات المتفجرة ونقلها إلى موقع الإطلاق، تم إلقاء القبض على اثنين من أفراد هذه الشبكة وبحوزتهما 10 مقذوفات متفجرة جاهزة للإطلاق قبل القيام بأي عملية، ومن خلالهما تم التعرف على شخصين آخرين واعتقالهما.

وبعد استكمال التحقيقات في مكتب المدعي العام وإصدار لائحة الاتهام، تم الاستماع إلى قضية المتهمين في الفرع الثالث من محكمة كرج الثورية بتهم "المحاربة" و"التعاون مع الجماعات المعادية والكيان الصهيوني" والتواطؤ ضد أمن البلاد" و"الانتماء إلى جماعة إجرامية بهدف زعزعة أمن البلاد" و"النشاط الدعائي ضد النظام".

وبعد انتهاء إجراءات المحكمة وبناء على الحكم الابتدائي حكم على اثنين من المتهمين بالإعدام والسجن، وحكم على اثنين آخرين بالسجن حسب نوع التهمة وطريقة الأفعال، وبذلك يبلغ مجموع السجن المحكوم به على المتهمين أكثر من 26 عاماً.

