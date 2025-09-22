تشغیل خط بحري لنقل الركاب بين تشابهار-مسقط الأسبوع المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح محمد سعيد أربابي، الرئيس التنفيذي لمنظمة منطقة تشابهار الحرة: "إن انطلاق سفينة الركاب من مسقط إلى تشابهار هو وفاءٌ بوعد الرئيس خلال زيارته الأخيرة إلى عُمان، ونُقدر دعم محافظ سيستان وبلوشستان وأمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة".

وأكد أن السياحة البحرية تُمثل الحلقة المفقودة في تطوير تشابهار، معربًا عن أمله في أن يُسهم إطلاق هذا الخط في تفعيل الإمكانات المُهملة للمنطقة في مجال السياحة الدولية.

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للمناطق الحرة أنه تنفيذًا للاتفاقيات التي حصلت خلال زيارة الرئيس الايراني إلى سلطنة عُمان، ووفاءً بالوعود التي قُطعت خلال هذه الزيارة، سيتم إطلاق خط نقل الركاب تشابهار-مسقط والعكس رسميًا الأسبوع المقبل.

هذا وأعلن أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة في مطلع يونيو/حزيران من هذا العام عن إطلاق خط مسقط-تشابهار-خيتران خلال هذا الشهر. وأكد أن هذه خطوة مهمة في تعزيز إعادة التصدير وتطوير منطقة تشابهار الحرة، وقال: "نظرًا لوقوع معظم المناطق الحرة على حدود البلاد، فإن الاستغلال الأمثل لقدرات هذه المناطق وتوسيع التجارة مع الدول المجاورة ينبغي أن يكون من أهم أولويات السياسة الاقتصادية للبلاد".

