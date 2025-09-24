https://ar.mehrnews.com/news/1963046/ ٢٤/٠٩/٢٠٢٥، ١٢:٠٨ م رمز الخبر 1963046 القدس و فلسطین القدس القدس و فلسطین القدس ٢٤/٠٩/٢٠٢٥، ١٢:٠٨ م جدارية مميزة لساحة فلسطين، تزامنًا مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة أزيح الستار عن أحدث جدارية لساحة فلسطين في طهران، يحمل شعار "غزة ضحية الكلام الفارغ"، ردًا على خطابات الأمم المتحدة الدرامية والعبثية حول غزة. رمز الخبر 1963046 کپی شد محتوى ذات صلة ازاحة الستار عن جدارية ساحة ولي عصر(عج) بعنوان "أمة أحمد (ص)، أمة الوحدة" ازاحة الستار عن احدث جدارية بساحة ولي العصر (عج) تحمل عبارة "الجيش يضحي من اجل الامة" إزاحة الستار عن أحدث جدارية في ساحة ولي العصر تحمل صورة للشهيد الحاج رمضان رجال الانقاذ الايراني ينقذون طاقم سفنية تنزانية تعرض للغرق قبالة جزيرة كيش سمات جدارية ساحة ولي عصر فلسطين الامم المتحدة غزة
