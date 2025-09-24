  1. القدس و فلسطین
  2. القدس
٢٤‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ١٢:٠٨ م

جدارية مميزة لساحة فلسطين، تزامنًا مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة

أزيح الستار عن أحدث جدارية لساحة فلسطين في طهران، يحمل شعار "غزة ضحية الكلام الفارغ"، ردًا على خطابات الأمم المتحدة الدرامية والعبثية حول غزة.

رمز الخبر 1963046

