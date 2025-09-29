خبير عراقي: ضرورة إقامة اتصال سككي بين إيران والعراق

وكالة مهر للأنباء: الربط السككي لاسيما عبر مسار البصرة-شلامجة بين إيران والعراق اللذين يتمتعان حالياً بمستوى عالٍ من العلاقات السياسية والاقتصادية، یتابع بين الطرفين منذ عدة عقود. في هذا الصدد، قال المهندس علي حسون، مسؤول ملف السكك الحديدية في مركز الرواق للسياسة العامة بغداد، في جلسة التشاور بين مراكز التفكير الإيرانية والعراقية يوم الثلاثاء 9 سبتمبر ٢٠٢٥ مؤكداً على أهمية خطوط السكك الحديدية في الاتصال بين الدول: « الاتصال بالسكك الحديدية له فوائد كثيرة وقرب الدول جغرافياً يزيد من أهميته. وفي هذا الإطار، تحتاج منطقة غرب آسيا، وخاصة إيران والعراق، إلى مثل هذه الاتصالات أكثر من أي وقت مضى»

التداخل الجغرافي بين إيران والعراق

وأشار إلى أهمية خط سكة حديد البصرة-شلامجة في اتصالات البلدين قائلاً: «إن الوظيفة الأساسية لخط سكة حديد البصرة-شلامجة في العراق محددة أساساً لنقل الركاب، والرحلات السياحية والعلاجية، لكن الأهمية الحقيقية لهذا المسار تكمن في دوره كمحور رئيسي للتجارة ونقل البضائع.»

خريطة خط سكة حديد البصرة-شلامجة

وتابع الخبير العراقي: « إن التبادل التجاري بين إيران والعراق يقدر حالياً بأكثر من 12 مليار دولار، وتطوير شبكة السكك الحديدية يمكن أن يكون ممهداً لرفع هذا الحجم من المبادلات. لذلك فإن أهمية السكك الحديدية لا تقتصر فقط على الجانب المتعلق بالركاب، بل إن شبكة النقل التجاري ونقل البضائع تستفيد منها بشكل مباشر أيضاً. وعليه فإن ربط سكك الحديد في العراق بإيران وتركيا وسائر الدول يعد فرصة قيمه، لأن النقل بالسكك الحديدية أكثر أماناً وأكثر جدوى من حيث الكلفة»

الرسم البياني رقم 1 - حجم التبادل المالي بين إيران والعراق في الفترة من 2004-2024 (مليار دولار)

وأشار المهندس حسون إلى مسارات أخرى للاتصال السككي بين البلدين قائلاً: «إلى جانب مسار البصرة-شلامجة، فإن مسار خانقين يتمتع بأهمية خاصة، بل ربما تكون له أولوية أكبر من البصرة-شلامجة، لأنه يقع في وسط العراق ويصل إيران مباشرة بالمحور المركزي لهذا البلد. إن تطوير هذه الشبكات السككية يمكن أن يؤدي دوراً حاسماً في رفع مستوى التجارة الإقليمية وتوسيع نطاق التقارب الاقتصادي»

وقال في الختام: «ان العراق انضم مؤخراً إلى اتفاقية النقل البري الدولي (TIR)، التي تدعمها الاتحاد الدولي للنقل البري(IRU). يمكن أن تساهم هذه العضوية في تطوير النقل البري في العراق وتمهيد الطريق لتآزر مع القطاع السككي. كما أن العراق يرغب في الاستفادة من الإمكانات والتجارب لجمهورية إيران الإسلامية في مجال النقل البري والسككي»

انضمام العراق إلى اتفاقية النقل البري الدولي (TIR)

عقدت جلسة التشاور بين مراكز الفكر الإيرانية والعراقية يوم الثلاثاء 9 سبتمبر ٢٠٢٥ بمبادرة مركز سحاب من إيران ومركز الرواق من العراق بشكل افتراضي. وكان محور هذه الجلسة بحث دور البنى التحتية للاتصال في خلق الوحدة بين الدول الإسلامية مع التركيز على ربط سكة حديد بين إيران والعراق عبر مسار البصرة-شلامجة. حضر هذه الجلسة مجموعه من الخبراء البارزين من إيران والعراق، لاسيما المهندس علي حسون.