إيران تحتج لدى الأمم المتحدة على إبلاغ الحكومات بالقرارات الملغاة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعرب أمير سعيد إيرواني، سفير إيران وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، عن معارضته واحتجاجه الشديدين على الإجراء الذي اتخذته أمانة هذه الهيئة الدولية اليوم "لإبلاغ الدول الأعضاء" بما يسمى "إعادة تنفيذ القرارات منتهية الصلاحية المتعلقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وجاء في الرسالة:

"القرار 2231 لا يمنح الأمين العام أو الأمانة العامة أي سلطة لتحديد ما يُسمى "إعادة تطبيق القرارات المنتهية" أو الإعلان عنها أو إبلاغ الدول الأعضاء بها. ينص القرار على آلية محددة في الفقرتين 11 و12 من منطوقه، ويضع الأمر حصرًا ضمن اختصاص مجلس الأمن. وقد تجاوزت الأمانة العامة، بإجراءاتها الانفرادية، حدود صلاحياتها ودخلت ضمن اختصاص مجلس الأمن.

ترفض جمهورية إيران الإسلامية رفضًا قاطعًا الإجراء الذي اتخذته الأمانة العامة، وتعتبره باطلًا ولا أساس قانونيًا له، ويمثل انتهاكًا واضحًا للميثاق. ونطالب بشدة بمعالجة هذا الانتهاك الصارخ فورًا، وتوفير الضمانات اللازمة للأمانة العامة للالتزام التام بالتزاماتها بموجب المادة 100 من الميثاق، والامتناع عن أي إجراء أو تدخل آخر في مثل هذه الأمور."

ودعا إيرواني في نهاية المطاف إلى توزيع الرسالة باعتبارها وثيقة صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

/انتهى/