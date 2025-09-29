  1. إيران
موكب "أنصار الصمود" البري يركب المياه المفتوحة نحو غزة

انطلقت القافلة البرية "لأنصار الصمود" نحو المياه المفتوحة بعد زيارة 33 مدينة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، مساء الأحد، أن قافلة برية لأنصار "الصمود"، التي دخلت محافظة هرمزغان بعد مرورها بمحافظات مختلفة، بدأت رحلتها البحرية عبر ميناء الشهيد حقاني للركاب.

تسعى هذه القافلة، التي تضم مجموعة من رجال الدين والطلاب ومجموعات شعبية مختلفة، إلى الوصول إلى أسطول صمود العالمي وسفن إنقاذ غزة.

ستكون الوجهة التالية للقافلة ميناء تشابهار البحري في محافظة سيستان وبلوشستان، وسيحاول المشاركون في هذه القافلة الوصول إلى غزة بالانضمام إلى "أسطول الصمود" العالمي.

يسعى أسطول صمود العالمي إلى كسر الحصار عن غزة.

