العميد أسدي: سنزيد مدى صواريخنا بالقدر الذي نراه ضرورياً

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح العميد أسدي، نائب مفتش المقر المركزي لخاتم الأنبياء (عج)، بأن قوات المقر على أهبة الاستعداد، وقال: "الحمد لله، نحن على أهبة الاستعداد بنسبة 100% بما لدينا من إمكانيات؛ ومع ذلك، لسنا البادئين بخوض الحرب، ولكن إذا حاول أحدٌ غزو بلادنا، فسنردُّ ردًّا حاسمًا. وبفضل الله، أثبتنا خلال هذه الأعوام الـ 46 أننا مستعدون للدفاع عن الوطن".

وفي جانب آخر من كلمته، أشار نائب مفتش المقر المركزي لخاتم الأنبياء (عج) إلى ادعاءات بعض الدول الأوروبية بضرورة الحد من مدى صواريخ إيران، وقال: "لا يسعني إلا أن أقول إنهم كانوا مخطئين في إطلاق مثل هذه الادعاءات".

وأضاف أن التجربة أثبتت أن قوة الردع الصاروخي للجمهورية الإسلامية لعبت دورًا حاسمًا في مواجهة الأعداء.

وأضاف الجنرال الأسدي: "إذا رأيتم أن الأعداء لم يتمكنوا من الصمود أكثر من 12 يوماً، فذلك بفضل قوة ومدى صواريخنا، ومدى صواريخنا سيصل إلى أي مدى يلزم".

