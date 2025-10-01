لاريجاني: اغتيال القادة والعلماء لن يضعف ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، في مقابلة تلفزيونية، أن الاغتيالات الأخيرة - بما فيها اغتيال قادة وعلماء نوويين - لم تُدمر حزب الله ولا القدرات العلمية والتكنولوجية لإيران.

وفي إشارة إلى زيارته للبنان واطلاعه على وضع حزب الله، قال: "لا يُمكن إنكار أن حزب الله تلقّى ضربةً باغتيال القادة والشهيد السيد حسن نصر الله؛ لكن هذه الحركة لن تُدمّر فحسب، بل ستزداد قدراتها بفضل فكرها ونهجها النضالي".

وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أنه خلال زيارته للبنان، شهد حزب الله يُعيد بناء نفسه بسرعة ويُواصل المقاومة.

وأكد أن تجربة إعادة البناء واستمرار المقاومة في المنطقة قيّمة، مُشددًا على أن: هذه التوجهات لا تختفي بزوال الأفراد.

كما أشار لاريجاني إلى قضية اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين، قائلاً: "لقد اغتيل علماء نوويون إيرانيون، ويقول ترامب إنني قصفتُ محطة إيران النووية!". لكن عليه أن يُدرك أن إيران دربت عددًا كبيرًا من العلماء، ولن تُدمر تقنيتها النووية.

وجاءت هذه التصريحات في شكل تحذير من سوء تقدير الأعداء، مؤكدًا على استمرار المسار العلمي والتكنولوجي للبلاد.

وفي جانب آخر من خطابه، تناول أمين المجلس الأعلى للأمن القومي السلوك العسكري الأمريكي في المنطقة، وقال ساخرًا: "إذا أرادت أمريكا أن تُشيع جثثًا يوميًا، فعليها مهاجمة دول مختلفة".

كما صرّح بشأن الوضع في سوريا: "لن يبقى الوضع في سوريا على هذا النحو؛ فسوريا شعب مسلم، ولن يُثقل كاهله هذا الوضع".