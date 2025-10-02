إيران: على مجلس الأمن الموافقة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع الجمعية العامة بشأن قضية استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة، إنه من المؤسف للغاية أن مجلس الأمن فشل للمرة السادسة في الأشهر الأخيرة في تمرير قرار لوقف العدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني بسبب إساءة استخدام حق النقض (الفيتو) بشكل متكرر من قبل الولايات المتحدة.

و قال أمير سعيد إيرواني خلال الاجتماع: "إن العرقلة الأمريكية يتناقض تناقضًا واضحًا مع الإرادة الراسخة للمجتمع الدولي، الذي لطالما أكد على دعمه للعدالة والسلام وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ، لا بل تتناقض أيضًا بشكل مباشر مع التزام الولايات المتحدة المتكرر في خطابها بدورٍ ساعٍ للسلام. في حين أنها عمليًا تدعم المعتدي ومهدت الطريق لاستمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي". وتابع: "على مدى ما يقرب من ثمانية عقود، انتهج كيان الاحتلال الصهيوني سياساتٍ غير قانونية وإجرامية، تصاعدت في العامين الماضيين إلى قصفٍ ممنهجٍ وعشوائيٍّ أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال".

وأضاف إيرواني: "تُشكل هذه الأعمال انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك التطهير العرقي، والحصار غير القانوني، واستخدام التجويع كسلاح حرب، وسياسات الاستيطان والفصل العنصري، وإرهاب المستوطنين، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والاعتداء على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وقد حوّلت غزة إلى أنقاض". وأضاف: "تُشكل هذه الأعمال أيضًا إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية". في الواقع، أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة رسميًا أن النظام الصهيوني ارتكب إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وصرح إيرواني: "على الرغم من كل هذه الحقائق الكارثية، لا يزال مجلس الأمن عاجزًا عن مواجهة هذه الأزمة". بدعمها المتكرر للسلطات الإجرامية للكيان الصهيوني ومنعها من المساءلة، مهدت الولايات المتحدة الطريق لاستمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وقوضت مصداقية المجلس، وأسس التعددية، ورفضت الوفاء بواجبها بموجب الميثاق في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتًا في مواجهة هذا الوضع المأساوي. بل على العكس، يتعين على أعضاء مجلس الأمن الوفاء بمسؤولياتهم بموجب الفصل السابع من الميثاق باتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف إراقة الدماء، وضمان المساءلة، ودعم الشعب الفلسطيني وسائر شعوب المنطقة التي لا تزال تكافح تهديدات آلة الحرب الصهيونية التي تستهدف حياتها واستقلالها".

صرح إيرواني قائلاً: تدعو جمهورية إيران الإسلامية مجلس الأمن إلى:

1. الموافقة على وقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة وتنفيذه.

2. ضمان رفع جميع القيود والحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني على المساعدات الإنسانية، وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

3. رفض وإدانة أي خطة للضم أو التهجير القسري أو إعادة التوطين في دول ثالثة.

4. إدانة أعمال العدوان المتكررة للكيان الصهيوني على دول المنطقة، بما في ذلك سوريا ولبنان واليمن وقطر وإيران.

5. الموافقة على قبول دولة فلسطين عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة.

6. مطالبة الكيان الصهيوني بسحب قواته المحتلة من الأراضي المحتلة في فلسطين ولبنان وسوريا، ووقف اعتداءاته وانتهاكاته المستمرة.

7. تطبيق تدابير عقابية ملزمة ضد الكيان الصهيوني وفقًا للفصل السابع من الميثاق. بطريقةٍ يُدرك فيها هذا الكيان وداعمه الرئيسي، الولايات المتحدة الأمريكية، أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والعدوان دون رد.

وأضاف الممثل الإيراني: تُؤكد جمهورية إيران الإسلامية مجدداً أن إنهاء الإبادة الجماعية والاحتلال في فلسطين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة هو رغبة المجتمع الدولي ومسؤولية جميع الدول الأعضاء دون استثناء. يجب احترام حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعدالة عن الجرائم المرتكبة ضده. وتؤمن جمهورية إيران الإسلامية إيماناً راسخاً بأن السبيل الوحيد المستدام لحل هذه الأزمة التاريخية هو حل يضمن التمتع الكامل بهذه الحقوق، بعيداً عن أي تدخل أو إكراه أو سيطرة أجنبية.

/انتهى/