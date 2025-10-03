استيلاء البحرية الإسرائيلية على آخر سفينة من أسطول صمود وغضب عالمي

أفادت وكالة مهر للأنباء باستيلاء الجيش الإسرائيلي على آخر سفينة من أسطول صمود.أعلن ناشطون على متن سفينة "مارينيت"، التي كانت تبحر مع أسطول صمود في إطار جهود كسر الحصار المفروض على غزة، أن سفينة حربية إسرائيلية اعترضت طريقهم.

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية أن البحرية التابعة للكيان استولت أيضًا على آخر سفينة من أسطول صمود، "مارينيت"، قبل دقائق من السيطرة عليها.

أعلن أسطول صمود: استولت البحرية الصهيونية صباح اليوم على آخر سفينة متبقية من أسطول مساعدات غزة. وبذلك، تكون البحرية الإسرائيلية قد استولت على جميع سفن الأسطول البالغ عددها 42 سفينة. شارك نحو 60 ألف شخص في مظاهرة بروما دعماً للشعب الفلسطيني ونشطاء أسطول "الصمود". تزامنت هذه الاحتجاجات مع إضراب عام أعلنته نقابات العمال الإيطالية الرائدة احتجاجاً على نهج الحكومة تجاه قطاع غزة.

واثر هذا العدوان الصهيوني على السفينة اقيمت مظاهرات حاشدة مناهضة للصهيونية ضد قرصنة تل أبيب البحرية.

شهدت بنغلاديش اليوم مظاهرات حاشدة ضد الكيان الصهيوني وجرائمه بحق الأبرياء في غزة.

ووفقاً لهذا التقرير، نُظمت مظاهرة حاشدة في بنغلاديش اليوم دعماً لغزة، منددةً بالحرب الإبادة والتجويع، ومنددةً بالقرصنة البحرية التي يشنها النظام الصهيوني ضد أسطول "صمود".