محافظ السليمانية العراقية: تعزيز التعاون الثقافي بين إيران وإقليم كردستان ضرورةٌ ملحّة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا لما اوردته العلاقات العامة لدار الكتاب والأدب الإيراني، فقد قام محافظ السليمانية العراقية "هفال أبو بكر" ترافقه مجموعة من الشخصيات الثقافية والأكاديمية ومسؤولي إقليم كردستان العراق بزيارة جناح إيران في معرض السليمانية للكتاب. وحضر الزيارة أيضا رئيس نقابة الصحفيين في الإقليم ورئيس أوقاف حلبجة.

وخلال الزيارة، قدّم مسؤول الجناح الإيراني أحدث الإصدارات الصادرة في مجالات الأدب، وأدب الأطفال والناشئة، والفن، والدين، والدراسات الإيرانية، والترجمة، كما قدم تقريرا عن الأنشطة والبرامج الثقافية الايرانية.

من جانبه، أعرب محافظ السليمانية عن ارتياحه لمشاركة إيران النشطة في المعرض، وشدّد على أهمية تعزيز التعاون الثقافي والأدبي بين إيران وإقليم كردستان العراق. وفي ختام الزيارة، قدّم مدير الجناح هدية ثقافية قيمة تمثّلت في كتابٍ يعرّف بإيران، إلى محافظ السليمانية.

ويُشار إلى أن الدورة السابعة من معرض السليمانية الدولي للكتاب قد انطلقت يوم الجمعة 3 تشرين الاول/ أكتوبر 2025، بمشاركة ناشرين من دول مختلفة في المنطقة، من بينها إيران وتركيا ولبنان ومصر وألمانيا والعراق، وستستمر فعالياته حتى 13 تشريم الاول/ أكتوبر 2025.

