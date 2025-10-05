أربع ميداليات للاعبي الكاراتيه الإيرانيين في الدوري العالمي الماليزي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في منافسات اليوم الختامي من بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "Series A " في ماليزيا، والتي تعدّ الجولة الأخيرة من الدوري العالمي لعام 2025، أحرز اللاعب الإيراني مرتضى نعمتي الميدالية الذهبية في وزن تحت 75 كغ، بعد فوزه على منافسه الروسي في المباراة النهائية. وتفوّق نعمتي على إرنست شريف الدينوف من روسيا بنتيجة 6-1 في النهائي. وكان نعمتي قد تغلّب قبل بلوغه النهائي على خصومه من الكويت والفلبين وتشيلي وتركمانستان وفرنسا.

كما نال اللاعب الإيراني علي أصغر آسیابري الميدالية الفضية في وزن تحت 84 كغ، بعد أن خسر النهائي أمام إدوارد غاسباريان من روسيا بنتيجة 8-7. وخلال مشواره إلى النهائي، تغلّب آسیابري على ممثلين من تايبيه الصينية وكرواتيا وبلجيكا وكازاخستان وتركيا.

ومن جهته، نال اللاعب الايراني علي رحيمي، المشارك أيضا في وزن تحت 75 كغ، الميدالية البرونزية. فقد بدأ مشواره بالفوز على مايكل دورهام من أستراليا بنتيجة 4-0، ثم تغلّب على برناردو بينيو من البرتغال 5-2، وفاز بعد ذلك على إيفان جيلوس من اليونان 3-1، ثم هزم ليمه تاين من فرنسا 8-0. لكنه خسر في نصف النهائي أمام إرنست شريف الدينوف من روسيا بنتيجة 10-4، ليتأهل إلى مباراة تحديد المركز الثالث، حيث تغلّب على جوشوا من إندونيسيا 7-5 ونال الميدالية البرونزية في هذا الوزن.

كما حصل اللاعب صالح أباذري في وزن فوق 84 كغ على ميدالية برونزية أيضا.

/انتهى/