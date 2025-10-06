  1. إيران
  2. الرياضة
٠٦‏/١٠‏/٢٠٢٥، ١:٠٧ م

منتخب إيران لكرة الماء یتأهل إلى ربع النهائي في بطولة آسيا بثلاثة انتصارات متتالية

تأهل المنتخب الإيراني لكرة الماء إلى ربع النهائي متصدرًا المجموعة الأولى في المباراة الثالثة من دور المجموعات في بطولة آسيا الحادية عشرة للألعاب المائية بفوزه على أوزبكستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه فاز المنتخب الإيراني لكرة الماء على الصين بنتيجة 14-9 وعلى هونغ كونغ بنتيجة 22-10 في بطولة آسيا الحادية عشرة للألعاب المائية في أحمد آباد بالهند. هذا الصباح، وبعد فوزه على الصين بنتيجة 14-9 وعلى هونغ كونغ بنتيجة 22-10، فاز أيضًا على أوزبكستان في المباراة الثالثة من دور المجموعات بنتيجة 28-7.

في هذه الجولة من البطولة، تتنافس فرق إيران والصين وهونغ كونغ وأوزبكستان في المجموعة الأولى، بينما تتنافس فرق اليابان وسنغافورة وكازاخستان والهند وتايلاند في المجموعة الثانية.

سيواجه منتخبنا الوطني لكرة الماء الفريق الرابع في المجموعة الثانية في ربع النهائي يوم الخميس من هذا الأسبوع الساعة ١٢:٠٠ ظهرًا بتوقيت طهران.

جواد ماستری فراهانی

