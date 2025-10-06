زلزال بقوة 3.5 درجة يهز "أردستان"

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح منصور شيشه فروش: وقع زلزال بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر في تمام الساعة 4:56 من صباح اليوم، 6 أكتوبر/تشرين الأول، في المنطقة الواقعة بين مدينتي زواره ومهاباد، التابعة لقضاء أردستان، على خط طول 52.9 درجة وخط عرض 33.87 درجة، وعلى عمق خمسة كيلومترات. ولحسن الحظ، لم تُسجّل أي أضرار بعد إجراء تحقيق.

وأضاف: نتيجةً لزلزال بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر ضرب صباح الجمعة، 3 أكتوبر/تشرين الأول، منطقة زواره، لحقت أضرار بعدد من المناطق السكنية والمباني التاريخية في المدينة وعدد من قرى القضاء.

وبعد انتهاء فرق التقييم التابعة لمؤسسة الإسكان والتراث الثقافي من عملية التقييم الفني، وتقدير الأضرار وتلخيصها، ستتولى منظمة إدارة الأزمات وصندوق تأمين الكوارث الطبيعية للمباني المتابعة اللازمة للمضي قدمًا في عملية تعويض الأضرار.

وتابع المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة أصفهان: خلال الأيام الثلاثة الماضية وبعد الزلزال الرئيسي، تم تسجيل أكثر من 10 هزات ارتدادية في المنطقة.

