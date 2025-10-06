نمو سوق البورصة بقيادة الشركات المعتمدة على التصدير

أفادت وكالة مهر للأنباء، بدأ سوق رأس المال نشاطه يوم الاثنين متأثرًا بنمو قيمة وتداولات الشركات الكبرى الموجهة نحو التصدير، مثل مصافي التكرير والبتروكيماويات وشركات التعدين والصلب. وكما تُظهر المؤشرات، تجاوز إجمالي المؤشر مليونين و886 ألف وحدة بحلول الساعة التاسعة والعاشرة من صباح اليوم، أي بعد 10 دقائق فقط من بدء التداول.

كما ارتفع المؤشر المتساوي الأوزان بمقدار 1681 نقطة ليصل إلى 828 ألفًا و636 وحدة في الدقائق الأولى من التداول.

يشهد سوق رأس المال اليوم أداءً جيدًا لليوم الثالث على التوالي، ويُرجع العديد من المحللين هذا الأداء إلى الخطوة الجديدة التي اتخذها البنك المركزي لتعزيز قاعة النقد الأجنبي الثانية في مركز الصرافة، والسماح للشركات الموجهة نحو التصدير ببيع جزء من أرباحها من النقد الأجنبي فيها.

وفي وقت افتتاح السوق اليوم، تشكلت طابور بقيمة 10 تريليون تومان في السوق، مما يشير إلى عودة الثقة بين نشطاء سوق رأس المال في سوق الأسهم والسندات.

