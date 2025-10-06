  1. إيران
  2. السياسة
٠٦‏/١٠‏/٢٠٢٥، ٨:٣١ ص

قائد القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية يزور سانت بطرسبرغ، روسيا، لحضور قمة بحر قزوين

قائد القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية يزور سانت بطرسبرغ، روسيا، لحضور قمة بحر قزوين

استقبل سفير بلادنا لدى روسيا، كاظم جلالي، ونائب قائد القوات البحرية الروسية، فلاديمير زيمتسكوف، الأدميرال شهرام إيراني لدى وصوله إلى مطار بولكوفو الدولي مساء الأحد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان من بين برامج الأدميرال إيراني في سانت بطرسبرغ، الاجتماع والمفاوضات مع قائد القوات البحرية الروسية، والمشاركة في قمة بحر قزوين، والاجتماعات الثنائية مع قائدي بحريتي أذربيجان وكازاخستان.

كما سيزور قائد القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية عدة قواعد بحرية في خليج فنلندا، وسفينة القيادة "الأدميرال غريغوروفيتش"، والمتحف البحري الروسي.

وشهدت القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي تعاونًا وثيقًا في السنوات الأخيرة. وفي كل عام، تدعو روسيا قادة البحرية الإيرانية لحضور احتفالات يوم البحرية الإيرانية.

كان آخر مناورة بحرية مشتركة بين البلدين هي مناورة الإنقاذ المشتركة في بحر قزوين 2025 (CASAREX2025)، التي أُجريت تحت شعار "معًا من أجل بحر قزوين آمن ومستقر" بمشاركة القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي، واستضافها الأسطول الشمالي التابع لبحرية بلادنا.

قائد القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية يزور سانت بطرسبرغ، روسيا، لحضور قمة بحر قزوين

قائد القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية يزور سانت بطرسبرغ، روسيا، لحضور قمة بحر قزوين

/انتهى/

رمز الخبر 1963471

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات