قائد القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية يزور سانت بطرسبرغ، روسيا، لحضور قمة بحر قزوين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان من بين برامج الأدميرال إيراني في سانت بطرسبرغ، الاجتماع والمفاوضات مع قائد القوات البحرية الروسية، والمشاركة في قمة بحر قزوين، والاجتماعات الثنائية مع قائدي بحريتي أذربيجان وكازاخستان.

كما سيزور قائد القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية عدة قواعد بحرية في خليج فنلندا، وسفينة القيادة "الأدميرال غريغوروفيتش"، والمتحف البحري الروسي.

وشهدت القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي تعاونًا وثيقًا في السنوات الأخيرة. وفي كل عام، تدعو روسيا قادة البحرية الإيرانية لحضور احتفالات يوم البحرية الإيرانية.

كان آخر مناورة بحرية مشتركة بين البلدين هي مناورة الإنقاذ المشتركة في بحر قزوين 2025 (CASAREX2025)، التي أُجريت تحت شعار "معًا من أجل بحر قزوين آمن ومستقر" بمشاركة القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي، واستضافها الأسطول الشمالي التابع لبحرية بلادنا.

