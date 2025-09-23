قائد بحرية الجيش الايراني: العدو يسعى للنفوذ عبر الحرب الهجينة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشاد الأدميرال البحري شهرام إيراني، قائد البحرية الإيرانية، خلال ورشة عمل لتعزيز أركان المنطقة البحرية الثانية بمدينة جاسك، بجهود ونضالات قوات البحرية، وقال: "إن الجهود الكبيرة التي بذلها رفاقي الأعزاء في مختلف مواقع القوة قد أفشلت تهديدات الأعداء، ويجب مواصلة ذلك بيقظة وحذر".

وأكد أن عداء الباطل ضد الحق لا نهاية له، وأضاف: "يسعى الأعداء اليوم إلى خلق حرب نفسية وفرض نفوذهم على مختلف أنحاء البلاد باستخدام الحرب الهجينة، وفي هذا الصدد، من الضروري مواجهة الأعداء وتهديداتهم من خلال تعزيز الثقافة الإعلامية والاستفادة من التدريب اللازم".

اعتبر قائد القوات البحرية أوامر وإجراءات قائد الثورة والقائد الأعلى للقوات المسلحة (مد ظله العالي) محورًا اساسيا، وأشار إلى أن اتباع أوامر سماحته وتنفيذها هو مفتاح نصرنا في جميع المجالات.

وأكد على أهمية التدريب في الوحدات العسكرية، مشيرًا إلى أن التدريب المُقدم يجب أن يكون مواكبًا لأحدث التطورات ومُلائمًا لتهديدات العصر.

