قائد القوات البحرية الايرانية: دعاية الاعداء الكاذبة لن تزعزع ارادة القوات المسلحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد البحرية، الأدميرال شهرام إيراني، في حفل إحياء ذكرى يوم الطبيب في إدارة الصحة والإغاثة والعلاج التابعة لهذه القوة، مُهنئًا بيوم الطبيب، إن المجتمع الطبي يلعب دورًا قيّمًا في الحفاظ على صحة المحاربين والشعب.

وأضاف: ستواصل إيران الإسلامية مسيرتها نحو الشرف والاستقلال، مرتكزةً على قوتها الدفاعية وقدرتها العلمية وقيادتها الحكيمة والقوية، ولن تُزعزع دعاية الأعداء الكاذبة في الفضاء الإلكتروني، المُوجهة ضد أمن وسلام الشعب الإيراني، إرادة الأمة والقوات المسلحة.

وأشار قائد البحرية إلى رسالة من أحد قادة القوات البحرية في الدول المجاورة، وقال: إن القائد المذكور، مشيدًا بمكانة إيران الإسلامية، قد صرّح بوضوح بأن إيران يجب أن تفخر بقيادتها الحكيمة، وهذا الشرف يُمثّل رصيدًا كبيرًا للأمة الإيرانية.

وأكد الادميرال إيراني على مكانة قائد الثورة، واعتبره محور شرف وفخر الأمة الإيرانية، وقال: إن وجود قيادة قوية وحكيمة نعمة عظيمة ودعامة قوية للأمة الإيرانية. وفي ختام هذا الحفل، تم تكريم المحاربين القدامى والأطباء المتميزين في إدارة الصحة والإغاثة والعلاج في القوات البحرية.