قائد القوات البحرية الایرانية يصل الى موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل سفير بلادنا لدى روسيا، كاظم جلالي، ونائب قائد القوات البحرية الروسية، فلاديمير زيمتسكوف، أمير شهرام إيراني، لدى وصوله إلى مطار بولكوفو الدولي مساء الأحد.

ومن بين برامج الأميرال الإيراني في سانت بطرسبرغ، عقد لقاءات ومفاوضات مع قائد القوات البحرية الروسية، والمشاركة في قمة بحر قزوين، وعقد اجتماعات ثنائية مع قائدي القوات البحرية في جمهوريتي أذربيجان وكازاخستان.

كما سيزور قائد القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية عدة قواعد بحرية في خليج فنلندا، وسفينة القيادة "الأدميرال غريغوروفيتش"، والمتحف البحري الروسي.

/انتهى/