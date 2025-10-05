إيران والسعودية تجریان مشاورات لتعزيز العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت وزارة الخارجية السعودية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "X" أن نائب وزير الخارجية السعودي للشؤون السياسية، سعود الساطي، التقى وتشاور مع السفير الإيراني في الرياض، علي رضا عنايتي.

ووفقًا لوزارة الخارجية السعودية، ناقش الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بما يتماشى مع متطلبات الجانبين.

وكتب عنايتي في بيان نُشر في صحيفة عكاظ السعودية بتاريخ 23 أكتوبر، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية: يصادف يوم 23 سبتمبر اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وهو تاريخ استئناف العلاقات بين إيران والسعودية، بعد عامين من استئناف العلاقات بين البلدين. ومع ذلك، في منطقة غرب آسيا، تربط إيران والسعودية واحدة من أقدم العلاقات، إذ يعود تاريخها في العصر الحديث إلى عهد مملكتي الحجاز ونجد وتوابعهما، وللعلاقات بين إيران وشبه الجزيرة العربية جذورها العميقة في التاريخ، بل تعود إلى ما قبل ظهور الإسلام.

وأكد السفير الإيراني أنه "بفضل الإرادة القوية للطرفين، حققت هذه العلاقات إنجازات فاقت التوقعات في فترة وجيزة، وقطعت شوطًا طويلًا في وقت قصير"، وقال: "اليوم، وبفضل الخطوات الحكيمة للطرفين، تُعتبر إيران والسعودية قطبين مهمين في المنطقة، تجمعهما قواسم مشتركة كثيرة وروابط مشتركة. وبالطبع، لن تكتفي إيران والسعودية بالعلاقات الثنائية، فهما دولتان مهمتان في المنطقة، وتعملان على إرساء الأمن والسلام فيها من خلال التنسيق والتعاون فيما بينهما. كما أنهما تفكران في تنمية المنطقة واستقرارها".

/انتهى/