إدانات ودعوات عربية لمقاطعة المنتجات والسياحة تتوالى ضد فرنسا

و افادت وکالة مهر للانباء نقلا عن صحیفة رای الیوم الصادرة فی لندن قال ماكرون، في تصريحات صحفية، إن فرنسا لن تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتورية” (المسيئة للإسلام والنبي محمد)، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.

في مصر، قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، في بيان: “نشهد الآن حملة ممنهجة للزج بالإسلام في المعارك السياسية، وصناعة فوضى بدأت بهجمة مغرضة على نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم”.

وأضاف: “لا نقبل بأن تكون رموزنا ومقدساتنا ضحية مضاربة رخيصة في سوق السياسات والصراعات الانتخابية”.

وتابع: “أقول لمن يبررون الإساءة لنبي الإسلام: إن الأزمة الحقيقية هي بسبب ازدواجيتكم الفكرية وأجنداتكم الضيقة”، داعيا إلى “عدم تأجيج الصراع باسم حرية التعبير”.

فيما قالت الجالية المصرية بتركيا، إن تصريحات ماكرون “محرضة على الإساءة للحبيب المصطفى، تحت زعم حرية التعبير”، واصفة إياها بأنها “اعتداء صارخ واستفزاز لمشاعر المسلمين”.

ودعت الجالية، في بيان، إلى مقاطعة البضائع والسياحة الفرنسية.



** تصريحات “حاقدة”

ومن ليبيا، أدان عضو المجلس الرئاسي محمد زايد، في تدوينة عبر فيسبوك، تصريحات ماكرون.

وأكد أن “مكانة النبي محمد، لن تمسها تصريحات حاقدة، ولا رسوم تافهة”.

وفي اليمن، غرد وزير الثروة السمكية فهد كفاين، قائلا: “الاستمرار في نشر الرسوم المسيئة لمشاعر المسلمين، ومنها الرسوم المسيئة للرسول الكريم، سلوك أرعن”.

وقال وزير الأوقاف اليمني أحمد عطية، في تغريدة عبر تويتر: “‏إلا رسول الله”.

وأرفق عطية في التغريدة لافتة مكتوبا عليها: “قاطعوا المنتجات الفرنسية، ماكرون يسيء للنبي، فرنسا تسيء لنبي الأمة، ورسول الله خط أحمر”.



** دعوة لمقاطعة المنتجات الفرنسية

وفي فلسطين، استنكرت وزارة الأوقاف بقطاع غزة، في بيان، “الحملة الممنهجة التي تشنها بعض الصحف الفرنسية عبر نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، دون أدنى احترام” لمشاعر المسلمين.

وطالبت الوزارة “الحكومات العربية والإسلامية بموقف واضح تجاه الحكومة الفرنسية، التي تسمح بنشر هذه الرسوم”.

كما دعت “المسلمين حول العالم إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية”.

بدورها، قالت حركة “حماس”: “تابعنا بغضب شديد التصريحات الرسمية وغير الرسمية في فرنسا، التي تبرر نشر الرسوم المسيئة، تحت حجة حرية التعبير عن الرأي”.

وفي بيان، حذرت الحركة من أن هذا السلوك “قد يدفع نحو الصدام بين الشعوب والدول، التي هي بأمس الحاجة لقيم التسامح والتعايش، وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على الأمن والسلم الدوليين”.

فيما قال سامي أبو زهري القيادي في الحركة، عبر تويتر: “تشجيع ماكرون للرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام، هو محاولة لإحياء الحروب الصليبية التي كانت فرنسا مصدر انطلاقتها الأولى”.

وأضاف: “هذه الرسوم تمثل استفزازا لمشاعر الأمة وعدوانا على دينها ومعتقداتها”.



** خط أحمر

بينما قالت حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، في بيان، إن استخفاف ماكرون بمشاعر المسلمين “إمعان في العنصرية والتطرف”.

وأضافت: “ما يصدر عن رئيس فرنسا من تفوهات بذيئة وتصريحات عنصرية بحق الإسلام والمسلمين، يوجب على الأمة الإسلامية، وعلى علمائها خاصة، الوقوف وقفة عز لنصرة نبيهم والدفاع عن دينهم، ووضع حد لحقد وعنصرية ماكرون ومن يحذو حذوه”.

ولفتت إلى أنه “على العالم أجمع أن يفهم بأن الإساءة للإسلام ولنبينا محمد، خط أحمر، وأنه لا يمكن السكوت على هكذا تصرفات عنصرية حاقدة”.



** خطاب “عدواني”

وفي الأردن، اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين، أن تصريحات ماكرون “المسيئة” للإسلام والنبي محمد “عدوان على الأمة الإسلامية، ينم عن حقد دفين وعنصرية كريهة”.

وطالبت الجماعة، في بيان، الحكومة الفرنسية بالتراجع عن هذا “الخطاب العدواني”، والاعتذار عن الإساءات التي صدرت بحق الأمة الإسلامية، والتي لا تخدم إلا التطرف وتحرض على الكراهية بين الشعوب.

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، على واجهات بعض المباني.

وإضافة إلى الرسوم المسيئة، تشهد فرنسا، مؤخرا، جدلا حول تصريحات قسم كبير من السياسيين تستهدف الإسلام والمسلمين، عقب حادثة قتل مدرس تاريخ في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على يد مواطن فرنسي غضب من قيام الأخير بعرض رسومات كاريكاتورية على طلابه “مسيئة” للنبي محمد، بدعوى حرية التعبير.

واستنكرت العديد من الهيئات الإسلامية حادثة قتل المدرس، لكنها شددت على أن ذلك لا يمكن أن ينفصل عن إدانة تصرفة المتعلق بعرض الرسوم “المسيئة” للنبي.