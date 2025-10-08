قيادي في حماس يرحب بانضمام قطر وتركيا إلى جولة مفاوضات شرم الشيخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح الرشق، في تصريح صحفي الأربعاء، أن "هذه الخطوة تمنح المفاوضات دفعة قوية لتحقيق نتائج إيجابية لوقف الحرب، وتبادل الأسرى، وتضيّق هامش المناورة أمام نتنياهو لمواصلة العدوان، وإفشال المفاوضات".

وفي سياق متصل، كان "مصدر قيادي في حركة الجهاد الإسلامي"، صرح اليوم، ان وفودا فصائلية من الحركة والجبهة الشعبية تلتحق بمفاوضات شرم الشيخ.

وأضاف "المصدر"، في حدیثه للجزيرة الاخبارية، أن "وفد الفصائل معني بالوصول لاتفاق ينهي معاناة شعبنا ويوقف الإبادة الجماعية".

وتابع : الفصائل ستكون أمينة على أولويات شعبنا بإنهاء الحرب والانسحاب التام من غزة.

وأکد المصدر "الجهادي"، بأن "إشراك الفصائل مع حماس في المفاوضات، مطلب وطني فلسطيني وحظي بترحيب الوسطاء".

