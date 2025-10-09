حماس تعلن رسميا التوصل إلى اتفاق

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة الجزيرة ، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان: نعلن عن التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى إنهاء الحرب في غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الصهيوني، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

وأعلنت حركة المقاومة: نقدر جهود قطر ومصر وتركيا كدول وسيطة، وكذلك جهود الرئيس ترامب الذي يسعى إلى إنهاء الحرب نهائياً.

كما دعت حماس ترامب والدول الوسيطة والأطراف العربية والإسلامية إلى إلزام المحتلين بتنفيذ الاتفاق بالكامل.

وأضافت حماس في هذا البيان: كما ندعو الرئيس ترامب والدول الضامنة إلى عدم السماح لقوات الاحتلال الصهيوني بالتراجع أو المماطلة في تنفيذ الاتفاق.

مسؤول كبير في حماس: وقف إطلاق النار ثمرة صبر شعب غزة التاريخي وصمود المقاومة

أكد عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في بيان له، أن اتفاق وقف إطلاق النار الحالي جاء نتيجةً لعوامل متعددة.

وأكد أن وقف إطلاق النار هو ثمرة تضحيات جسام وصبرٍ مُذهل لشعب غزة، إلى جانب قوة وصمود المقاومة التي لا تُقهر.

وأكد الرشق أن هذا الاتفاق جاء انطلاقًا من مسؤولية حماس التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني العظيم، والتزامها الكامل بحقوقه المشروعة، ووفاءً لإنجازات المقاومة في عملية 7 أكتوبر (طوفان الأقصى).

كما وصف هذا الاتفاق لإنهاء الحرب بأنه إنجاز وطني مميز يُجسّد وحدة الشعب وتضامنه العميق مع المقاومة، السبيل الوحيد لمواجهة الاحتلال الصهيوني.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحماس: "في جميع مراحل المفاوضات، كانت أعيننا وقلوبنا مع أهل غزة؛ لأن تلك الدماء الزكية والتضحيات الجسام تُمثل عهدًا من التضحية والوفاء".

واختتم مؤكدًا: "ما لم يحققه الاحتلال خلال عامين من الإبادة والقتل والتجويع لشعبنا، لم يحققه أبدًا عبر طاولة المفاوضات".

/انتهى/