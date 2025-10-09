ضبط 7.5 طن من المخدرات في طهران

أفادت وكالة مهر للأنباء صرح العقيد حسين بابابور، رئيس شرطة مكافحة المخدرات في طهران الكبرى، في مقابلة مع مراسلها: "منذ بداية هذا العام، تم اكتشاف ومصادرة أكثر من 7.5 أطنان من المخدرات المتنوعة من قبل زملاؤنا".

وأضاف: "تم تحديد العوامل الرئيسية لترويج هذه المخدرات التي تُهدد أمن المواطنين، وتم تقديمها إلى الجهات القضائية".

مكافحة تجار المخدرات في الفضاء الإلكتروني

وأضاف: "منذ بداية العام، تم تحديد واعتقال 45 تاجر مخدرات نشطين في الفضاء الإلكتروني".

وأضاف المسؤول الأمني: "في هذه المنطقة، راقبت الشرطة ما بين 700 و800 صفحة وقناة، وحتى الآن تم حجب 50 قناة تيليجرام و100 صفحة في الفضاء الإلكتروني. كما تم اكتشاف ومصادرة أكثر من 350 كيلوغرامًا من المخدرات في الفضاء الإلكتروني".

وفي إشارة إلى التعاون الوثيق بين شرطة الفضاء السيبراني وشرطة مكافحة المخدرات، قال: "بدعم من السلطات القضائية، يتواصل العمل القانوني الحاسم والمستمر ضد تجار الموت في الفضاء الإلكتروني".

