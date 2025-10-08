توجيه اتهامات لـ 17 مشتبهاً بهم في قضية سفينة أجنبية تحمل وقوداً مهرباً

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال مجتبى قهرماني، رئيس قضاة محافظة هرمزغان: كانت هذه السفينة التي تحمل وقودًا مهربًا تحمل 17 راكبًا، وهم مواطنون من أربع دول أجنبية، وقد تم القبض عليهم جميعًا بإصدار مذكرة جنائية. وأضاف: بعد إجراء تحقيق قضائي مفصل، والحصول على الاستفسارات اللازمة، ومراجعة الوثائق والمستندات المتاحة، تم التأكد من أن هؤلاء الأفراد ارتكبوا جريمة تهريب السلع المدعومة حكومياً بطريقة منظمة.

ووفقًا لقهرماني، ونتيجة لاستكمال التحقيق وبعد المرور بإجراءات الاستماع في مكتب المدعي العام والثوري لمدينة جاسك، تم إصدار حكم بالإدانة ولائحة اتهام لجميع المتهمين الـ 17 في هذه القضية.

وأشار رئيس قضاة محافظة هرمزغان إلى: تم إحالة قضية انتهاكات هذه السفينة الأجنبية إلى المحكمة لإجراءات الاستماع وإصدار الحكم؛ وكانت هذه الناقلة تحمل أكثر من مليونين و300 ألف لتر من الوقود المدعوم من المازوت والغاز.

