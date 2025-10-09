محمد جواد لاريجاني: نواجه اليوم ظاهرة تسمى الإرهاب العلمي

أفادت وكالة مهر للأنباء، صباح اليوم الخميس، بعقد مؤتمر "صعود الحكماء ضد قتل العلماء" في طهران، لكشف الجرائم المشتركة للكيان الصهيوني والولايات المتحدة في اغتيال علماء إيرانيين وعالميين، بمشاركة أساتذة بارزين محليين وأجانب.

وقال محمد جواد لاريجاني، رئيس معهد العلوم الأساسية، في الاجتماع، خلال إحياء ذكرى شهداء حرب الاثني عشر يومًا المفروضة: "لقد تبلور هذا المؤتمر بسرعة كبيرة. علينا أن ننظر إلى وضعنا، وخاصة فيما يتعلق بقضايا العلم والمعرفة. نواجه اليوم ظاهرة تُسمى الإرهاب العلمي. اليوم، كشف النظام القائم في واشنطن وتل أبيب عن أسلوب جديد، وهو أنه إذا لم يُعجبهم عالم، يُمكنهم اغتياله بأي طريقة، وقد كُشف النقاب عن هذا الآن".

لا نسعى وراء القنبلة الذرية

وأضاف: وقعت اغتيالات كهذه سابقًا، مثل اغتيال عالمنا العزيز الشهيد علي محمدي، لكنها كانت مخفية سابقًا، والآن انكشفت. في حرب الاثني عشر يومًا، اتضحت هذه القضية أكثر. في هذه الحرب، اغتالوا علماء عظماء وهم بين عائلاتهم. وكان ذلك بذريعة واهية وهي صنع القنابل؛ بينما في إيران، وبناءً على فتوى الإمام الخامنئي، يُحرم صنع القنبلة النووية. في فقه أهل البيت، للحرب حدود وقواعد واضحة.

يجب أن نكون عازمين على تحسين قدراتنا. قاعدة أخرى في فقهنا هي أنه لا يحق لنا تدمير البنية التحتية في الحرب. اليوم، أظهرت الحرب مذهب وسلوك الليبرالية العلمانية، قارنوا ذلك بمذهب أهل البيت. لقد مثلت فتوى القائد الأعلى إحدى ثوابت المذهب الشيعي والإسلام. لذا، هذا هو الأساس الذي نستند إليه في عدم السعي وراء القنابل الذرية.

وأوضح لاريجاني: لقد اغتالوا الشهيد الطهراني. لقد قتلتم شهيد الفقه الذي عمل في مجال العلاج الإشعاعي. هل كان يصنع القنابل الذرية؟! كلا.

الغرب يسعى لاحتكار العلم

وأضاف، مشيرًا إلى قضية احتكار الغرب للعلم، قائلاً: إنهم يسعون لاحتكار العلم. لقد خلقوا نفس قضية معاهدة حظر الانتشار النووي. العلم لا يناسب بعض الدول في نظرهم، والسبب واضح جدًا، وهو الحفاظ على الهيمنة. لقد رأوا أن الدول تكتسب قوة، ومن الواضح أن صعود الجمهورية الإسلامية مهم جدًا في هذا السياق.

يجب أن نعزز أخلاقياتنا العلمية

وأكد رئيس معهد العلوم الأساسية أن مجال العلم كان من أكثر الأنشطة البشرية شمولية، وقال: يروي أفلاطون كيف انتقل جزء كبير من الأسس العلمية من إيران القديمة في مجال الطب إلى اليونان. حتى أن العديد من العلماء الإيرانيين أخذوا العلم اليوناني وحوّلوه إلى علم إيراني. كما انتقل العلم من إيران الإسلامية إلى روما. لكن الآن جاء الغربيون وأوجدوا احتكارًا علميًا ينطوي على التفرد والإرهاب.

وأكد: يجب أن نعزز أخلاقياتنا العلمية، لا ينبغي حرمان العلماء أو تهديدهم. يجب تنظيم مؤتمرات كهذه، وسيستفيد علماء العالم بالتأكيد من هذه التوعية.

