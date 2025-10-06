  1. إيران
  2. العلوم
٠٦‏/١٠‏/٢٠٢٥، ١٠:١٩ ص

صنع روبوت لكشف التسربات وتحديد خطوط نقل المياه غير المصرح بها في الدولة

صنع روبوت لكشف التسربات وتحديد خطوط نقل المياه غير المصرح بها في الدولة

نجحت مجموعة معرفية في توطين في توطين روبوت كشف التسربات لأول مرة في البلاد، وهو منتج يقلل التكاليف بشكل كبير بحسب المصممين.

أفادت وكالة مهر للأنباء، بالإضافة إلى الفحص البصري للخطوط التي تصل إلى ضغط 10 بار، يقوم هذا الروبوت بتحديد جميع التسريبات والفروع غير المصرح بها بمساعدة أجهزة استشعار متعددة ودقة موضعية تقل عن متر واحد، ويقدم نتائج المراقبة في شكل تقرير مفصل إلى المسؤولين والمديرين التنفيذيين لشركة المياه والصرف الصحي في كل مدينة.

نظراً للنقص الحاد في موارد المياه وانتشار الفروع غير المرخصة وهدر حوالي 30% من المياه في خطوط النقل، فإنه من الضروري الاستفادة من هذا النظام لمنع هدر مياه الشرب وتمكين إجراء عمليات تفتيش دورية ومنتظمة لخطوط النقل في جميع مدن كل محافظة.

/انتهى/

رمز الخبر 1963472
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات