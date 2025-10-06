صنع روبوت لكشف التسربات وتحديد خطوط نقل المياه غير المصرح بها في الدولة

أفادت وكالة مهر للأنباء، بالإضافة إلى الفحص البصري للخطوط التي تصل إلى ضغط 10 بار، يقوم هذا الروبوت بتحديد جميع التسريبات والفروع غير المصرح بها بمساعدة أجهزة استشعار متعددة ودقة موضعية تقل عن متر واحد، ويقدم نتائج المراقبة في شكل تقرير مفصل إلى المسؤولين والمديرين التنفيذيين لشركة المياه والصرف الصحي في كل مدينة.

نظراً للنقص الحاد في موارد المياه وانتشار الفروع غير المرخصة وهدر حوالي 30% من المياه في خطوط النقل، فإنه من الضروري الاستفادة من هذا النظام لمنع هدر مياه الشرب وتمكين إجراء عمليات تفتيش دورية ومنتظمة لخطوط النقل في جميع مدن كل محافظة.

