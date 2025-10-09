ترمب: ايران تريد العمل على إحلال السلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب في كلمة له حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة: توصلنا أمس إلى إنجاز كبير في "الشرق الأوسط" وأنهينا الحرب في غزة وعلى أمل أن يكون سلاماً دائماً.

واعلن ترامب انه سيتم الإفراج عن الأسرى يوم الاثنين أو الثلاثاء.

واضاف: سأحاول التوجه إلى "الشرق الأوسط" وسيكون هناك مراسم توقيع على الاتفاق في مصر

وقال: سنعمل على إعادة بناء غزة وهناك ثروة كبيرة في غزة وما سيُحقق هناك سيكون له أثر كبير على القطاع، مؤكدا: غزة سيعاد إعمارها.

وقال ترامب في كلمته: إيران تريد العمل على إحلال السلام وسنعمل معها.