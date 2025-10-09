  1. الدولية
  2. الأمريكيتان
٠٩‏/١٠‏/٢٠٢٥، ٨:٠٣ م

ترمب: ايران تريد العمل على إحلال السلام

ترمب: ايران تريد العمل على إحلال السلام

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان إيران تريد العمل على إحلال السلام وسنعمل معها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب في كلمة له حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة: توصلنا أمس إلى إنجاز كبير في "الشرق الأوسط" وأنهينا الحرب في غزة وعلى أمل أن يكون سلاماً دائماً.

واعلن ترامب انه سيتم الإفراج عن الأسرى يوم الاثنين أو الثلاثاء.

واضاف: سأحاول التوجه إلى "الشرق الأوسط" وسيكون هناك مراسم توقيع على الاتفاق في مصر

وقال: سنعمل على إعادة بناء غزة وهناك ثروة كبيرة في غزة وما سيُحقق هناك سيكون له أثر كبير على القطاع، مؤكدا: غزة سيعاد إعمارها.

وقال ترامب في كلمته: إيران تريد العمل على إحلال السلام وسنعمل معها.

رمز الخبر 1963605

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات