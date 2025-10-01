مرسوم رئاسي بتخصيص حوافز للحاصلين على الميداليات الأكاديمية والأبطال الرياضيين

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرحت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم: فيما يتعلق بحادث حافلة الطلاب في سمنان، أكد الرئيس على ضرورة متابعة هذه القضية مع بداية العام الدراسي، والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأضافت: تم استعراض المتابعة القانونية لاعتداءات الكيان الصهيوني على قطاع الصحة والخدمات العامة، وتم تقديم تقرير من قبل وزير العدل المحترم.

وفيما يتعلق بتحفيز الكفاءات، قالت مهاجراني: بعد زيارة الرئيس تمت مناقشة الحوافز مثل السكن والسيارات للنخب الأكاديمية والأبطال الرياضيين وتم الاتفاق على العمل عليها.

أما عن الطاقة النظيفة أشارت المتحدثة باسم الحكومة: وصل إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى 1500 ميجاوات وسيزداد بإذن الله.

/انتهى/