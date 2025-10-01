  1. إيران
  2. المجتمع
٠١‏/١٠‏/٢٠٢٥، ٢:٠٩ م

مرسوم رئاسي بتخصيص حوافز للحاصلين على الميداليات الأكاديمية والأبطال الرياضيين

مرسوم رئاسي بتخصيص حوافز للحاصلين على الميداليات الأكاديمية والأبطال الرياضيين

فاطمة مهاجراني:بعد زيارة الرئيس تمت مناقشة الحوافز مثل السكن والسيارات للنخب الأكاديمية والأبطال الرياضيين وتم الاتفاق على العمل عليها.

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرحت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم: فيما يتعلق بحادث حافلة الطلاب في سمنان، أكد الرئيس على ضرورة متابعة هذه القضية مع بداية العام الدراسي، والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأضافت: تم استعراض المتابعة القانونية لاعتداءات الكيان الصهيوني على قطاع الصحة والخدمات العامة، وتم تقديم تقرير من قبل وزير العدل المحترم.

وفيما يتعلق بتحفيز الكفاءات، قالت مهاجراني: بعد زيارة الرئيس تمت مناقشة الحوافز مثل السكن والسيارات للنخب الأكاديمية والأبطال الرياضيين وتم الاتفاق على العمل عليها.

أما عن الطاقة النظيفة أشارت المتحدثة باسم الحكومة: وصل إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى 1500 ميجاوات وسيزداد بإذن الله.

/انتهى/

رمز الخبر 1963319
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات