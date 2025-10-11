أماني ينشر توضيحا حول المساعدات الشعبية الإيرانية للشعب اللبناني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب مجتبى أماني، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى لبنان، في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي X: "نشرت بعض وسائل الإعلام العربية تصريحاتي الليلة الماضية في مقابلة مع قناة LBC اللبنانية حول مساعدة الشعب الإيراني للبنان بشكل ناقص ومختصر ومشوّه. كما نشرت بعض وسائل الإعلام المحلية هذه الترجمة.

نص تصريحاتي كما يلي:

المقدم: قال توم بروك إن إيران تبرعت بستين مليون دولار لحزب الله.

أماني: هذا ادعاء الممثل الخاص للولايات المتحدة. لا علم لي به. يقول أشياء مختلفة. بالطبع، قدم الشعب الإيراني الكثير من المساعدات للشعب اللبناني بناءً على فتوى قائد الثورة، والتي أُنفقت مباشرة في لبنان من خلال مجموعات البناء الشعبية الإيرانية. باعت النساء الإيرانيات ذهبهن لتعويض ضحايا الحرب اللبنانيين.

المقدم: لماذا لم تُسلموا هذا المبلغ للحكومة اللبنانية؟

أماني: كان هذا تعبير عن حب الشعب الإيراني للشعب اللبناني. لكن يجب أن تعلموا أن الحكومة اللبنانية ترفض قبول أي مساعدة حكومية من إيران بحجة العقوبات المفروضة عليها. إلا أن المساعدات التي قدمها الشعب الإيراني للبنان انفقت بالكامل من قبل فئات شعبية لبنانية، وقد لاحظ ذلك جميع اللبنانيين.