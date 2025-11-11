السفير الإندونيسي: محور التنمية بين إيران وإندونيسيا هو التفاعل بين الشعبين

أفادت وكالة مهر للأنباء، على هامش زيارته لسوق تبريز القديم، هنأ السفير الإندونيسي في طهران، روليان شاه سوميرات،الذكرى الخامسة والسبعين للعلاقات الدبلوماسية بين إيران وإندونيسيا، ووصفها بأنها نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، قائلاً: "إن العلاقات الإيرانية الإندونيسية لا تقتصر على السنوات الـ 75 الماضية؛ فقبل إقامة العلاقات الرسمية، كانت تربط شعبي البلدين، لا سيما في مجال التجارة، علاقات واسعة ذات جذور تاريخية عميقة".

وأشار إلى الإمكانات الاقتصادية والثقافية القائمة بين البلدين، قائلاً: "هذه الخلفية المتينة هي أفضل أساس للتعاون المستقبلي، ويمكن أن تمهد الطريق لتطوير العلاقات بشكل أكبر".

وأكد السفير الإندونيسي أن محافظة أذربيجان الشرقية تتمتع بإمكانات كبيرة في مجالات الاقتصاد والسياحة والتجارة، وأضاف: "إذا أحسنت الحكومة الإيرانية استغلال هذه الإمكانات ونقلها إلى إندونيسيا، فسنشهد توسيع نطاق التعاون المتنوع والمستدام".

وأكد السفير الإندونيسي على أهمية التواصل بين الشعبين في تعزيز العلاقات بين البلدين، قائلاً: ينبغي أن تكون العلاقات بين الشعبين محور الاهتمام الرئيسي، وليس مجرد تفاعلات بين الحكومات. فكلما زاد التعاون بين الشعبين، ازدادت العلاقات بين البلدين عمقًا واستقرارًا.

واختتم السفير الإندونيسي حديثه قائلاً: يُعد هذا العام فرصة مميزة لتعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي والاجتماعي بين إيران وإندونيسيا، ونأمل أن نشهد، بمشاركة الشعبين والقطاع الخاص إلى جانب الحكومات، مستقبلًا أكثر إشراقًا وتفاعلات أوسع.

