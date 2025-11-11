إيران تحتج لدى الامم المتحدة على تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن استئناف التجارب النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباْ، انه في رسالة موجهة إلى رئيس وأمين عام مؤتمر نزع السلاح، أعرب مندوب الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، علي بحريني عن قلقه العميق إزاء تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن استئناف تجارب الأسلحة النووية.

وأكد علي بحريني أن هذه التصريحات تنتهك اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 والقانون الدولي العرفي، وتقوض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وتزيد من حدة سباق التسلح، وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.

كما دعا السفير الإيراني في جنيف مجددًا جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال نزع السلاح ومنع الانتشار، ودعم سلامة النظام العالمي لنزع السلاح ومنع الانتشار.

