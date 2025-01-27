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٢٧‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٥٨ م

البرلمان الايراني يناقش القضايا المتعلقة بمجموعة العمل المالي

البرلمان الايراني يناقش القضايا المتعلقة بمجموعة العمل المالي

صرح نائب برلماني إيراني بارز إن البرلمان سيعقد جلسة مغلقة الأحد المقبل لمناقشة القضايا المتعلقة بمجموعة العمل المالي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي نيكزاد نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني إن الاجتماع لمراجعة مشاريع القوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي سيعقد في الثاني من فبراير.

كانت إيران تناقش ما إذا كان الانضمام إلى مجموعة العمل المالي سيسمح بالتدخل الأجنبي في شؤونها المالية.

تأسست مجموعة العمل المالي في عام 1989، وهي هيئة حكومية دولية تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى للنظام المالي الدولي.

وفي الشهر الماضي، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن مجلس تشخيص مصلحة النظام سوف يعيد النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي.

/انتهى/

رمز الخبر 1953590

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